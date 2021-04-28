Кабмин утвердил перечень категорий строительной продукции

Правительство утвердило разработанное Минрегионом постановление, которым утверждается Перечень категорий строительной продукции.

Об этом говорится в сообщении Министерство развития общин и территорий Украины.

Это первый акт Кабинета министров Украины, направленный на практическую реализацию положений закона Украины "О предоставлении строительной продукции на рынке", который имплементирует в Украине положения Регламента (ЕС) №305/2011 Европейского парламента и Совета и устанавливает гармонизированные с европейскими условия размещения строительной продукции на национальном рынке.

"Сделан первый шаг в направлении практической имплементации европейских условий размещения на рынке строительной продукции Украины, которым созданы условия для внедрения на рынке новой, инновационной строительной продукции, а также обеспечено недопущение на украинский рынок некачественных, фальсифицированных строительных материалов и изделий", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Согласно закону, принятому Верховной Радой Украины в сентябре 2020 года, с 1 января 2023 года строительная продукция может размещаться на рынке только при условии проведения контроля производства на предприятии, составления декларации и нанесения соответствующей маркировки. Этим производитель или импортер/распространитель продукции берет на себя ответственность за ее качества и безопасности для потребителей.

Методы и критерии оценки показателей качества строительной продукции, а также необходимые сведения технического характера по контролю производства на предприятии определяются в регламентных технических спецификациях, в частности национальных стандартах, что являются идентичными соответствующим гармонизированным европейским стандартам.

Вместе с тем для строительной продукции, в частности, новой, инновационной, для которой отсутствуют соответствующие стандарты, Законом предусмотрена процедура оценки технической приемлемости продукции.

Такая оценка будет осуществляться органами по определению технической приемлемости, что получили в установленном законодательством порядке свидетельство о назначении по одной или нескольким категориям строительной продукции на основании европейских или национальных документов Украины по определению приемлемости.

В дальнейшем, в соответствии с утвержденным правительством перечнем категорий строительной продукции, Минрегионом будут сформированы соответствующие перечни регламентных технических спецификаций - национальных стандартов, которые идентичны соответствующим гармонизированным европейским стандартам, а также европейским и национальным документам Украины по определению приемлемости.