Чиновников подозревают в незаконной вырубке леса на Киевщине на 13 миллионов, – ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении чиновнику Киевского областного и по г. Киеву управления лесного и охотничьего хозяйства, а также экс-гендиректору, главному лесничему и лесничему госпредприятия "Специализированное лесохозяйственное предприятие "Киевоблагролес" за незаконную рубку на 13 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ГБР, в 2018-2020 годах лесничии, без проведения оценки влияния на окружающую среду и без получения соответствующего вывода, в сговоре совершали незаконные сплошные санитарные рубки на площади около 8 га.

При подготовке документов и материалов для получения разрешений – лесорубных билетов, подозреваемые вносили ложную информацию и обеспечивали безосновательное дробление однородных лесных участков на площади не более 1 га. Это давало им возможность не получать вывод ОВД от Минприроды, а следовать путем упрощенной процедуры.

Сотрудники ГП "СЛП "Киевобласгролес" уведомлены о подозрении в незаконной порубке леса, осуществленной повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч.2, ч.4 ст.246 УК Украины). Им грозит до 7 лет лишения свободы

Также подозрение сообщили чиновнику Киевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства по ч.2 ст.367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 5 лет заключения.