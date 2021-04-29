"Харьковгоргаз" провел реконструкцию газовых сетей для 150 клиентов с начала года

АО "Харьковгоргаз" предоставил услуги по реконструкции газовых сетей 150 клиентам.

Как сообщает пресс-служба компании, к концу года планируется выполнить до 500 таких заказов.

Услуга реконструкции сетей – сложный комплекс работ. Реконструкция проводится, если потребителю газа необходимо сменить место расположения газовых сетей, газового счетчика, котла или колонки, заменить старое газовое оборудование на новое, установить дополнительные газовые устройства или демонтировать существующие.

Отмечается, что реконструкция предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, разработку проекта, приостановление газоснабжения на период проведения работ, демонтаж имеющихся та монтаж новых элементом сети. Далее необходимо проверить реконструированную сеть на прочность, герметичность, принять в эксплуатацию и совершить пуск газа.

"Для того, чтобы воспользоваться комплексной услугой по реконструкции от АО "Харьковгоргаз", клиенту необходимо обратиться с заявкой в ближайшее 104 ua Клиентское пространство. Тут встретит персональный менеджер, который поможет оформить необходимые документы, проконтролирует все этапы выполнения работ и подберет газовое оборудование. У персонального менеджера сразу можно заказать необходимое оборудование и его установку, заключить договор на сервисное обслуживание", – отметили в компании.

Также "Харьковгоргаз" подчеркивает, что совершать замену оборудования имеют право исключительно лицензированные специалисты – самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом.