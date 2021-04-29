Коболев оспорит решение Кабмина о своем увольнении из "Нафтогаза" в суде (обновлено)

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев планирует намерен оспорить свое увольнение с занимаемой должности в суде.

Об этом Коболев заявил в обращении к коллективу компании, передает пресс-служба "Нафтогаза".

"Он отметил, что несмотря на манипулятивность вчерашних кадровых решений Кабинета министров, они вступили в силу. Андрей Владимирович намерен обжаловать свое увольнение, однако подчеркнул, что эти процессы не повлияют на работу группы", – сказано в сообщении.

Как пояснил Коболев в интервью Интерфакс-Украина, он считает решение Кабмина о своем увольнении нелегитимным.

"Я не считаю, что решение Кабинета министров было легитимным. Я считаю, что это решение ставит крест на корпоративной реформе. Это важно не только для "Нафтогаза" или для меня персонально, это важно для всей системы корпоративного управления, которая строилась последние семь лет", – сказал Коболев.

По его словам, принятое 28 апреля решение будет иметь очень серьезные последствия для динамики отношений в органах корпоративного управления всех других компаний, поэтому его необходимо оспорить.

"Фактически этим решением акционер в лице Кабинета министров сделал определенным образом беспрецедентную вещь – он де-факто сказал всем руководителям государственных компаний: "Наблюдательный совет больше не важен. Не важно, что они думают, поскольку вас оцениваю и назначаю-увольняю я. Если эта история останется в текущем состоянии – это значит, что набсовет для менеджмента любой компании теперь никто", – пояснил Коболев.

"Акционер не должен подменять роль наблюдательного совета при оценке руководства компании. Если акционер чем-то недоволен, то он в такой ситуации первым шагом должен заменить набсовет, а потом новый совет определит, что в компании правильно, а что нет", – резюмировал экс-глава "Нафтогаза".

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля принял решение уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко, а также переназначил набсовет компании.

Перед этим Коболев и правление "Нафтогаза" представили финпоказатели компании за 2020 год, согласно которым компания получила убыток в размере 19 млрд грн.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

В то же время с 5 мая объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.