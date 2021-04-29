Экспорт украинской продукции в Китай вырос на 44%, – Госпродпотребслужба

За первые два месяца 2021 года Украина экспортировала в Китай продукции более чем на $1 млрд, рост к соответствующему периоду 2020 года составил 44%.

Об этом сообщила глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая во время встречи с Чрезвычайным и Уполномоченным послом КНР в Украине Фань Сяньжуном.

"Экспорт в КНР постоянно растет с начала года, и это при том, что в прошлом году, ми также нарастили продажу товаров в Китай. Уверена, что Украина приложит все усилия для того, чтобы и впредь оставаться надежным поставщиком продуктов питания на стратегически важный для нас рынок", – добавила она.

Отмечается, что одной из главных тем для обсуждения сторон была фитосанитария и требования КНР к украинскому ячменю, кукурузе, подсолнечного масла, пшеницы. Кроме того, стороны обсуждали возможность открытия новых рынков для украинских производителей.

Ранее сообщалось, что за текущий зерновой сезон Украина экспортировала в Китай около 10 млн тонн зерновых.