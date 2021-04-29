Незаконная добыча песка на Житомирщине нанесла убытков на 42 миллиона, – Офис генпрокурора

Бывший основатель частного предприятия и двое его сообщников в Коростышевском районе Житомирской области незаконно добыли 52,3 тыс. куб м песка на 11,2 млн грн, что привело к ущербу государству на 42,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что фигуранты без разрешительных документов добывали песок в течение января-октября 2020 года.

Во время обысков дома и в офисах подозреваемых были изъяты документы – товаро-транспортные накладные, договоры, печатки предприятий, компьютеры, земснаряжение и другая техника, которая использовалась для разработки карьера и перевозки песка.

Экс-предпринимателю и его сообщникам сообщили о подозрении в незаконном завладении поверхностным слоем земель, что создало опасность для окружающей среды, нарушении правил охраны недр, а также нехозяйственном использовании земель, что стало причиной нарушения структуры грунта.