В Одессе завершили очистку морского дна на месте затопления танкера Delfi

Водолазная служба Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" повторно обследовала морское дно и подняла остатки металлолома на месте затопления аварийного танкера Delfi.

Как сообщает пресс-служба АМПУ, в операции было задействовано многоцелевое судно "Си Ант", принадлежащий портофлоту порта "Пивденный" (ранее – "Южный").

"Перед началом нынешнего купального сезона мэрия Одессы обратилась к ОФ ГП "АМПУ" с просьбой провести повторное обследование морского дна на месте аварии Delfi на предмет выявления предметов, которые могут пагубно влиять на экологию и представлять опасность для любителей дайвинга и вообще для отдыхающих", – говорится в сообщении.



Пятеро специалистов обнаружили и подняли из воды фрагмент борта, металлическую решетку, катушку с остатками кабеля, фрагменты трубопроводов и различные мелкие металлические предметы.



Работы выполнены оперативно и на данный момент акватория в месте, где находился танкер Delfi, приведена в надлежащее состояние и является полностью безопасной для отдыхающих и с точки зрения экологии моря.



В АМПУ напомнили, что танкер Delfi с ноябре 2019 года находился в полузатопленном состоянии у побережья Одессы, в районе городского пляжа "Дельфин". Поскольку судно представляло угрозу для экологии одесского побережья и опасность для здоровья и жизни людей, в августе-сентябре 2020 года была организована операция по его подъема и удаления из пляжной зоны.