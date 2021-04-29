Дочерний банк венгерского OTP в Украине утвердил выплату дивидендов на 1,2 миллиарда

Наблюдательный совет "ОТП Банка" в Украине принял решение о выплате дивидендов в сумме 1,2 млрд грн по простым акциям банка по итогам 2020 года.

Такое решение было принято на заседании набсовета после утверждения годового отчета банка за 2020 год, передает пресс-служба финучреждения.

Согласно сообщению, по итогам деятельности в 2020 году прибыль банка составила 1,7 млрд грн против 2,3 млрд грн годом ранее. В то же время чистый процентный доход банка вырос на 137,5 млн грн, общий кредитный портфель – на 1,3 млрд грн по сравнению с 2019 годом, и по состоянию на 31 декабря 2020 года составили 3,6 млрд грн и 31,3 млрд грн соответственно.

Чистый комиссионный доход "ОТП Банка" практически не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 1,2 млрд грн против 1,3 млрд грн.

Основной прирост кредитного портфеля был обеспечен за счет финансирования юридических лиц, портфель которым вырос на 13,2% (2,5 млрд грн) – до 21,8 млрд грн.

В целом активы "ОТП Банка" увеличились за прошлый год более, чем на 30% (14,2 млрд грн) и практически достигли 60 млрд грн, что обеспечило его место в топ-10 украинских банков по размеру активов.

Максимальный прирост в 2020 году показал депозитный портфель "ОТП Банка", который увеличился на 35% (12,4 млрд грн) и достиг 47,8 млрд грн. Из них средства юридических лиц составили 28,4 млрд грн, что превышает уровень 2019 года на 37% (7,7 млрд грн). Средства физических лиц в банке выросли за 2020 год на 32% (4,8 млрд грн) и практически достигли 20 млрд грн.

Регулятивный капитал увеличился на 26,4% (1,8 млрд грн) до 8,6 млрд грн, что обеспечило достаточность капитала "ОТП Банка" на уровне 25,4% против 24% по итогам 2019 года (при его нормативном значении - не менее 10%).

"ОТР Банк" принадлежит венгерской группе OTP Bank, которая купила украинский банк в 2006 году у группы Raiffeisen.

"ОТП Банк" выступает флагманом банковской группы OTP, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг".