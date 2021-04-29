Кабмин продлит обязательства по поставке газа для производителей тепла на 20 дней, – Витренко

Кабинет министров принял решение продлить на небольшой срок – ориентировочно около 20 дней – срок действия специальных обязательств (ПСО) по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" и экс-глава Минэнерго Юрий Витренко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Оно (действие ПСО, – ред.) продолжено, но на небольшой срок. Сейчас варианты прорабатываются, проговариваем продолжение на 20 дней", – сказал Витренко.

Он уточнил, что продление ПСО объясняется техническими причинами.

"Мы ожидаем подписания президентом закона №2458 (относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, закон подписан президентом сегодня – ред.), который необходим, чтобы перейти от ПСО к более рыночным механизмам", – пояснил Витренко.

По его словам, необходимо также завершить решение проблемы с огромными долгами в этом секторе, так как они влияют на переход потребителя к другому поставщику.

"Вот это проблемы, над которыми мы будем в эти дни работать, я – уже со стороны "Нафтогаза". Правительство взяло время на то, чтобы не возник какой-то коллапс с системой, чтобы не сделать так, что не будет теплой воды, особенно на праздники. Есть определенное время, чтобы и закон был подписан, и найдено решение для урегулирования долговой проблемы. И тогда мы уже можем работать без ПСО", – подытожил Витренко.

Как сообщалось, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" уже направило крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку газа на коммерческой основе с 1 мая в связи с запланированным завершением действия спецобязательств (ПСО) по поставке топлива для теплокоммунэнерго (ТКЭ).

При этом ГК "Нафтогаз Трейдинг" уже подписала первые контракты с коммунальными предприятиями Киева и Харькова, в том числе с ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5", что гарантирует обеспечение жителей этих городов горячей водой в мае.

Напомним, в апреле 2020 года Кабмин продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" спецобязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии. Цена рассчитывается с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах.