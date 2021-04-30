Зеленский ввел в действие решение СНБО о подготовке к запуску рынка земли

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля 2021 года "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти".

Соответствующий указ №180/2021 обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно прилагающемуся к указу решению СНБО, Кабмин должен обеспечить с 1 июля использование в работе центральных органов исполнительной власти Кодификатора административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин, а также принять меры по созданию с 1 января 2022 года Министерством развития общин и территорий и Государственной службой статистики информационно-аналитической системы мониторинга статистических и административных показателей территориальных общин с учетом современных потребностей реформирования местного самоуправления.

Кроме того, правительство должно разработать и подать в трехмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады изменения в законодательные акты относительно зачисления части налога на доходы физических лиц в местные бюджеты по месту регистрации места жительства физического лица-налогоплательщика.

В свою очередь Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра должна вместе с местными государственными администрациями и органами местного самоуправления завершить процесс передачи в установленном порядке сложившимся территориальным общинам земельных участков, принадлежащих расформированным территориальным общинам и расположенным на территории соответствующих сложившихся территориальных общин.

Также она должна обеспечить совместно с органами местного самоуправления проведение учета земель, находящихся в собственности территориальных общин, их нормативную денежную оценку с целью последующего внесения данных в автоматизированную систему Государственного земельного кадастра.

Кроме это, совместно с Минрегионом и Минцифры в трехмесячный срок Госгеокадастр должен принять необходимые меры по созданию Государственного адресного реестра в виде набора базовых данных национальной инфраструктуры геопространственных данных, определенных законом "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", а также обеспечить внедрение комплексной системы мониторинга землепользования и пользования другими природными ресурсами методом дистанционного зондирования земли.

Министерству развития общин и территорий, местным государственным администрациям поручено в 2021 году обеспечить проведение проверок на соответствие требованиям законодательства градостроительной документации, в том числе архитектурной документации, на региональном и местном уровнях.

Министерство финансов, Министерство развития общин и территорий вместе с местными государственными администрациями до 1 июля должны разработать и утвердить методику оценки уровня способности территориальных общин, которая будет базироваться на основе показателей финансовой состоятельности, в том числе полученных из государственного бюджета дотаций и субвенций, нормативно-правовые акты по соблюдению единого подхода к системе горизонтального выравнивания налогоспособности территорий, а также по информационному взаимодействию с новообразованными местными финансовыми органами территориальных общин, а также обеспечить проведение аудита финансовых ресурсов территориальных общин с последующим информированием общественности.

Кроме того, поручено обеспечить проведение инвентаризации водных объектов, лесных ресурсов, объектов государственной и коммунальной собственности, находящихся на территории территориальных общин.