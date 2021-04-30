Украина завершила совместный со Всемирным банком дорожный проект на $450 миллионов

В рамках выполнения договора с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) успешно реализован "Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения".

Общая сумма кредита от МБРР составляет $450 млн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Проект начался в 2012 году и сыграл важную роль в развитии сети скоростных автомобильных дорог Украины и был одним из наибольших в кредитном портфеле МБРР", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря кредиту, 84 километра автодороги М-03 на участке Лубны-Полтава доведены до категории скоростное шоссе, также было построено три новых объезда населенных пунктов, в том числе Южно-западный объезд Полтавы. Кроме этого, вместо старой дороги построены две отдельные проездные части по две полосы движения в каждом направлении с разграничительной полосой между ними. Благодаря выведениям трассы на границы населенных пунктов максимальная дозволенная скорость движения 110 км/ч обеспечена по всему участку.

"Благодаря этому проекту поездки из Киева в Полтаву, Харьков, Днепр, Запорожье, Донецкой и Луганской областей стали более безопасными, комфортными и быстрее почти на час. В рамках следующего проекта активно ведутся строительные работы на следующем участке трассы М-03 от Полтавы до Валок в направлении Харькова. Я уверен, что благодаря сотрудничеству со Всемирным банком уже через несколько лет Киев и Харьков удастся совместить качественной скоростной автодорогой", - отметил замминистра финансов Александр Кава.