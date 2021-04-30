Кабмин продлил обязательства по поставке газа для производителей тепла на 20 дней

Кабинет министров продлил до 20 мая срок действия специальных обязательств (ПСО) по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Правительство продлило ПСО для теплокоммунэнерго до 20 мая для того, чтобы коммунальные предприятия могли провести переговоры, определить лучшие предложения по закупке газа и заключить все необходимые контракты", – заявил премьер.

Он добавил, что отмена ПСО для предприятий ТКЭ позволит им закупать газ для отопительного сезона в летний период, однако не уточнил источника средств для создания запасов.

"Отмена ПСО дает возможность для коммунальных предприятий покупать газ в тех поставщиков, которые предложат лучшую цену. На практике это означает, что местные власти, которые являются владельцем коммунальных предприятий, смогут закупить газ летом по самым низким ценам. Далее этот газ будет хранится в хранилищах, и во время отопительного сезона коммунальные предприятия не будут зависеть от резких скачков цен на рынке газа", – добавил Шмыгаль.

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Как сообщалось, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" уже направило крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку газа на коммерческой основе с 1 мая в связи с запланированным завершением действия спецобязательств (ПСО) по поставке топлива для теплокоммунэнерго (ТКЭ).

При этом ГК "Нафтогаз Трейдинг" уже подписала первые контракты с коммунальными предприятиями Киева и Харькова, в том числе с ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5", что гарантирует обеспечение жителей этих городов горячей водой в мае.

Напомним, в апреле 2020 года Кабмин продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" спецобязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии. Цена рассчитывается с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах.