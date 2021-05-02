Bulgaria Air с 4 июня запустит прямые рейсы между Софией и Киевом

Национальная авиакомпания Болгарии Bulgaria Air 4 июня запустит прямые рейсы между Софией и Киевом. Для полетов в Украину авиаперевозчик выбрал аэропорт "Борисполь".

В Киев Bulgaria Air будет летать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, передает avianews.com.

Расписание является одинаковым для всех дней недели. Из Софии самолет будет вылетать в 10:10 и прилетать в Киев в 11:40. Вылеты из Киева запланированы на 12:20 с прилетом в Софию в 13:55. Время в пути составит 1,5 часа.

Bulgaria Air задействует на линии региональный реактивный самолет Embraer 190. Он может перевозить 108 пассажиров: восемь в салоне бизнес-класса и 100 в салоне эконом-класса. Компоновка в обоих салонах одинаковая - по два кресла с каждого борта, которые разделены проходом.

Bulgaria Air продает авиабилеты на рейсы Киев-София от 184 евро в обе стороны. Самый низкий тариф включает перевозку только ручной клади. Ее габариты не должны превышать 55х40х23 см, а вес - 10 кг. Дополнительно сверх нормы пассажиры могут взять небольшую личную вещь, например, ноутбук или портфель.

Болгария разрешает въезд туристам из Украины. Условия въезда регулярно обновляются. По данным консульской службы МИД Украины, с 1 по 31 мая 2021 года украинские туристы могут въехать при наличии:

сертификата о вакцинации. После получения последней прививки должно пройти не менее 14 дней;

негативного результата теста на коронавирус. Допускаются анализы методом ПЦР и на антиген коронавируса. С момента сдачи ПЦР-теста до въезда в Болгарию должно пройти не более 72 часов, с момента сдачи теста на антиген - не более 48 часов;

справки о том, что человек переболел COVID-19. В справке должны быть указаны название лаборатории, каким методом проводилось исследование (ПЦР или антиген), а также результат "позитивный". С такой справкой пускают, если с момента болезни прошло не менее 14 дней и не более 6 месяцев.

Туристическая страховка в Болгарию стоит 200 грн на одну неделю. Она покрывает в том числе лечение от COVID-19. Страховку можно оформить онлайн и получить электронный полис, который действителен для поездки.