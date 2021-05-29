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Мошенники из тюрьмы в Винницкой области выманили у граждан 500 тысяч, – полиция

Мошенники из тюрьмы в Винницкой области выманили у граждан 500 тысяч, – полиция

Злоумышленники, пребывая в местах лишения свободы, звонили гражданам, представляясь работниками службы безопасности банков.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области, мошенникам удалось выманить более 500 тыс. грн.

Преступную схему обнаружили в ноябре 2020 года.

"Четверо фигурантов звонили гражданам под видом сотрудников банка. Поводом было якобы блокировка карты или фиксация подозрительных транзакций. Таким образом злоумышленники выпытывали данные банковских карт, в том числе срок действия карты и CVV-код. В дальнейшем деньги пострадавших переводили на подконтрольные счета", – говорится в сообщении.

Мужчины "провернули" схему, отбывая наказание в месте лишения свобожы за совершение имущественных преступлений. Всем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

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Джерело:  Нацполиция Винницкой области
Вінницька область (147) шахрайство (314)


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30.05.2021 14:06 Відповісти

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