МИД готов помочь украинским компаниям в случае введения против них белорусских санкций, – Кулеба

Министерство иностранных дел совместно с торговым представителем Украины готово помочь украинским компаниям найти альтернативные рынки сбыта их товаров, если Беларусь решит применить против них санкции.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба ведомства.

"Любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу же обратиться в МИД, и мы вместе с торговым представителем Украины найдем способы и приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продаж ее товаров", – отметил он.

Министр пояснил, что принимая решение относительно Беларуси, украинская власть сразу просчитывала возможные дальнейшие сценарии действий белорусских властей в ответ.

Он напомнил, что Украина не применила секторальных экономических санкций против Беларуси, при этом используя другие инструменты давления.

По словам Кулебы, необоснованное введение Беларусью режима индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров является политическим сигналом, поскольку эти ограничения могут как быть применены к конкретным компаниям, так и нет.

Напомним, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Ограничения коснулись кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит из ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, ампул, сельхозтехники, стиральных машин и мебели.

В свою очередь заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка уточнил, что эти ограничения на связаны с реакцией Украины на ситуацию с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair.

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Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела аналогичный запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Кроме того, ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

Эти меры были приняты после того, как самолет авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.