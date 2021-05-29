Украина первой из стран-партнеров получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО, – Минобороны

Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства Украина-НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Отмечается, что 28 мая состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО в формате Процесса планирования и оценки сил с Украины. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Альянса, сообщает управление прессы и информации Минобороны.

Помощник генсекретаря НАТО по вопросам операций Джон Манза отметил прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны, и выполнении Целей партнерства предыдущего периода.

"Украина является и остается наиболее важным партнером Альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развития способностей сил безопасности и обороны ˮ, - отметил помощник генсека НАТО.

Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мираˮ, операциях и миссиях НАТО. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего – проекты и мероприятия оборонной реформы.

Кроме того, участники заседания обсудили проект Целей партнерства и отдельно подчеркнули важность построения системы эффективного демократического гражданского контроля, необходимости подчинения милитарных составляющих сектора обороны гражданскому министерству, дальнейшей трансформации системы управления ВСУ, достижения совместимости с НАТО на стратегическом и оперативном уровнях, которые являются ключевыми условиями вступления Украины в Альянс.

Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования - направление на рассмотрение Североатлантического совета.