Шмыгаль пригрозил России арбитражем в случае отказа от транзита газа через Украину

Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита газа через Украину.

Об этом глава правительство сообщил РБК-Украина.

На данный момент российский "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. По условиям договора, Россия обязана прокачивать не менее 40 млрд куб. м в год через украинскую трубу. При этом платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

В случае невыполнения контракта Украина готова обратиться в суд. Шмыгаль уточнил, что если так случится, то "мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать".

Как сообщалось, на минувшей неделе российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Напомним, Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.