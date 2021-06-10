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Шмыгаль пригрозил России арбитражем в случае отказа от транзита газа через Украину

Шмыгаль пригрозил России арбитражем в случае отказа от транзита газа через Украину

Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита газа через Украину.

Об этом глава правительство сообщил РБК-Украина.

На данный момент российский "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. По условиям договора, Россия обязана прокачивать не менее 40 млрд куб. м в год через украинскую трубу. При этом платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

В случае невыполнения контракта Украина готова обратиться в суд. Шмыгаль уточнил, что если так случится, то "мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать".

Как сообщалось, на минувшей неделе российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Напомним, Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.

Автор: 

Джерело:  РБК-Украина
арбітраж (245) Газпром (2554) транзит газу (644) Шмигаль Денис (1485)


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У Украины море газа в земле и на западной Украине он аж из земли бьет сам. Поставьте мать вашу установки и трубу воткните и будет у нас дешевый СВОЙ газ! Вообще по всей Украине газа много. в Славянске сланцевого газа море. И по нефти тоже самое бурите дыры в земле и создайте перерабатывающие заводы и из нефти и бензин и керосин и дизель и море всего будет и главное своего, а не так, что миллиарды долларов за это идет в РФ. Власти разоряют страну не добывая свое и отдают деньги врагам миллиардами долларов. Украина должна полностью закрыть импорт товаров, которые у Украины есть в земле. Власть тупоголовая кормит врагов, а не создает рабочие места на добыче ресурсов и не строит перерабатывающие предприятия и не обеспечивает зарплатами Украинцев, которые могут работать на добыче и переработки и деньги главное будут оставаться в Украине. Импорт из других стран - это обескровливание Украины деньгами. Украина должна импорт уменьшить до нуля ибо Украина сама может производить любые товары, а вот экспорт нужно наращивать до максимальных пределов и превосходить их ибо экспорт обеспечит поток денег в Украину гигантским потоком и с этих экспортных денег только можно вернуть долги страны и обеспечить безбедное и успешное будущие страны!
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10.06.2021 15:17 Відповісти

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