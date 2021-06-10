Товарооборот Украины с Великобританией после запуска зоны свободной торговли вырос на 41%

Украина и Великобритания 9 июня провели первое заседание Торгового комитета, предусмотренное положениями Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как отметил глава украинской делегации заместитель министра экономики Тарас Качка, сотрудничество с Великобританией в рамках Соглашения демонстрирует положительную динамику в торговле.

"С начала функционирования зоны свободной торговли объем товарооборота между нашими странами составил $885,1 млн. Это на 41,5% или на $259,6 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года", – отметил он.

Отмечается, что во время заседания стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с имплементацией раздела IV "Торговля и вопросы, связанные с торговлей" Соглашения, в частности, относительно актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, приоритетов эффективного взаимодействия сторон, публичных закупок, утверждения правил процедур Торгового Комитета, расширения кумуляции в правилах происхождения товаров, решения ветеринарных вопросов и другое.

Напомним, Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали в Лондоне 8 октября 2020 года.