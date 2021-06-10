Alstom пытается обойти требования к локализации производства электровозов в Украине, – нардеп Кисилевский

Французский концерн Alstom пытается манипулировать в вопросе выполнения требования к локализации производства электровозов в Украине.

Об этом заместитель главы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский сообщил на своей странице в Facebook.

"Alstom пытается сжульничать в вопросе локализации локомотивов в Украине. Намерение французской компании обмануть украинскую сторону с уровнем локализации локомотивов встретит острую критику в парламенте и приведет к сложностям при ратификации соглашения", – заявил депутат.

Он пояснил, что условия поставок локомотивов что Alstom для "Укрзализницы" в рамках подписанного в мае межправительственного соглашения предусматривают степень локализации 35%. Однако французский концерн планирует полностью построить первые 10 электровозов для Украины на своих предприятиях во Франции, а обещанного уровня локализации достичь уже за счет техобслуживания готовых локомотивов.

"Только начиная с 11-го электровоза в производственной цепочке будут задействованы украинские предприятия. Это попытка уйти от достигнутых ранее договоренностей. И это демонстрация пренебрежения и высокомерия со стороны французской компании к Украине. Еще большее возмущение вызывают намерения Alstom достичь обещанного уровня локализации в 35% не за счет производства, а за счет последующего техобслуживания локомотивов", – подчеркнул Киселевский.

По мнению депутата, такие планы французского концерна не соответствуют достигнутым договоренностям.

"Заявления о том, что локализация 35% будет достигнута за счет обслуживания локомотивов, а не за счет их производства – жульничество. И я хочу, чтобы французская компания это четко услышала. Требование украинских парламентариев состоит в локализации именно производства", – напомнил заместитель главы парламентского комитета по экономическому развитию.

Он отметил, что контракт между коммерческими компаниями требует ратификации в парламенте межправительственного соглашения.

"Без явного опровержения неприемлемых намерений со стороны французской компании парламентариям будет сложно поддержать такое соглашение", – добавил Киселевский.

Как сообщалось, 13 мая Украина и Франция подписали четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро, в том числе – соглашение на поставку 130 электровозов для "Укрзализныци" французской компанией Alstom на сумму до 900 млн евро. При этом уровень локализации производства должен составить 35%.

Напомним, 21 июля 2020 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект № 3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.

По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.