"Метинвест" вложит в восстановление и модернизацию Авдеевского коксохима в этом году почти 2 миллиарда

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" в 2021 году вложит в восстановление и модернизацию крупнейшего в Европе Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) 1,8 млрд грн, а до 2027 года полностью обновит оборудование коксовых печей.

Об этом сообщил гендиректор Авдеевского коксохима Виталий Литовка, передает "5 канал".

Глава предприятия напомнил, что от стабильной работы АКХЗ зависит жизнь и развитие Авдеевки, ведь каждая четвертая семья в городе связана с работой на коксохиме, а также металлургические предприятия Мариуполя и Запорожья. Но российская агрессия наложила серьезный отпечаток на работу АКХЗ.

"Серьезно пострадал печной фонд, ведь из-за перебоев с электроснабжением падала температура в коксовых печах. В результате огнеупорная кладка камер коксования разрушилась, и это сказалось на работе основных цехов. Поэтому одна из важных направлений нашей инвестиционной программы – восстановление коксовых печей. Мы планируем до 2027 года обновить весь печной фонд. В прошлом году ввели в эксплуатацию 71 камеру коксования. Мы используем ведущие мировые практики для восстановления мощностей", – рассказал Литовка.

Руководитель АКХЗ уточнил, что в этом году инвестиции "Метинвеста" в текущие и капремонты, модернизацию производственных мощностей, охрану труда, социальную сферу составляют почти 1,8 млрд грн.

"Мы уже приобрели новый электровоз, ожидается поставка машины для снятия дверей в коксовый цех №2. Также ждем поставку и пуск в работу коксовыталкивающей машины в КЦ №3. Ремонтируем два котла. У нас есть целая программа по повышению выработки собственной электроэнергии. Кроме всего прочего, строим новую современную градирню для ТЭЦ и для цеха водоснабжения", – добавил директор предприятия.

По словам Литовки, на развитие социальной сферы завода запланировано более 38 млн грн. Около 20 млн грн должно пойти на ремонт санбыткорпусов на фенольно-нафталиновом производстве АКХЗ.