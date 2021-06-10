Украина согласовала 20 сертификатов для экспорта продукции в Великобританию

После выхода Великобритании из состава Европейского союза с Украиной было утверждено 20 форм сертификатов на экспорт продукции из Украины и 12 форм сертификатов на импорт из Соединенного Королевства.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"После выхода Великобритании из Евросоюза наши усилия были сосредоточены на соглосовании форм сертификатов для совершения двусторонней торговли на взаимовыгодных условиях. На сегодняшний день мы уже имеем 20 сертификатов на экспорт и 12 сертификатов на импорт. Работа в этом направлении продолжается", – отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В ведомстве напомнили, что 9 июня состоялось первое заседание Торгового комитета, предусмотренного положениями Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

В частности, стороны обсудили углубление двустороннего сотрудничества, приоритеты эффективного взаимодействия, решение ветеринарных и других вопросов.

Ранее заместитель министра экономики Тарас качка сообщил, что с начала функционирования зоны свободной торговли с Великобританией товарооборот двух стран увеличился на 41,5%.