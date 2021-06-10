Киевсовет утвердил условия кредита ЕБРР на закупку вагонов метро за 50 миллионов евро

Киевский городской совет согласовал Кредитный договор, договор гарантии и ряд сопутствующих документов в рамках подготовки инвестиционного проекта "Модернизация городского транспорта Киева II", предусматривающих закупку вагонов для столичного метрополитена за средства кредита Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР).

Соответствующее решение поддержали 73 депутата, передает пресс-служба Киевсовет.

"Город продолжает процедуру получения новых вагонов метрополитена по кредиту ЕБРР. Напомню, что 50 вагонов закупается по 2 лотам: 5 поездов из отдельных вагонов и 5 поездов – с проходными вагонами. Тендерная процедура проходит на площадке ЕБРР. Сейчас первый этап завершен. Проходит проработка предложений участников", – сообщил директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Как сообщалось, в феврале этого года Киевсовет предоставил гарантии ЕБРР для получения Киевом кредита в размере 50 млн евро.

После этого Европейский банк реконструкции и развития(ЕБРР) и "Киевский метрополитен" подписали кредитный договор на 50 млн евро для закупки 50 новых вагонов метро.