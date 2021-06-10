Экспорт украинской органической продукции в Евросоюз упал на 23%

Экспорт украинской органической продукции в страны Европейского союза в 2020 году сократился на 23,1% по сравнению с 2019 годом – до 217,21 тыс. тонн.

Об этом сообщается в июньском отчете Еврокомиссии, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в минувшем году Украина заняла четвертое место в мире среди поставщиков органической продукции на данный рынок, ее общая доля поставок составила 7,8%.

Главной украинской экспортной культурой на органический рынок ЕС стали органические крупы (без учета пшеничных и рисовых круп), их экспорт в 2020 году просел на 44% – до 82,9 тыс. тонн. Несмотря на снижение, Украина осталась главным их поставщиком в Европейский союз, ее доля составила 74,4% общего объема поставок.

Экспорт из Украины в ЕС органических соевых бобов в 2020 году возрос на 67,8% по сравнению с 2019 годом – до 28,7% (21% мирового экспорта в Европу); органических масличных культур сократился на треть – до 19,3 тыс. тонн (14,1%), шрота масличных культур – на 9,4%, до 7,4 тыс. тонн (3,2%).

Украина в 2020 году также экспортировала в ЕС свежих и сушеных органических овощей на 5,9% больше по сравнению с 2019 годом – 15,5 тыс. тонн, при этом экспорт свежих, охлажденных и сушеных органических овощей сократился на 13,2% – до 5,4 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует в 2021 году выделить 50 млн грн на развитие органического производства, после запуска программы финансирование может увеличиться.

Предварительно производителям органической продукции будет предоставляться финподдержка в размере 5 тыс. грн на 1 га обрабатываемых угодий (но не более 20 га на хозяйство), а также на одну голову крупного рогатого скота. Помимо того, аграрии получат возмещение до 30% стоимости затрат на проведение сертификации органического производства.