"Укрэнерго" планирует разместить облигации на 500 миллионов евро для выплат по "зеленому тарифу"

Министерство энергетики и НЭК "Укрэнерго" планируют осенью 2021 года осуществить выпуск "зеленых" еврооблигаций для погашения долгов на рынке электроэнергии перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу".

Об этом во время конференции 12th European Ukrainian Energy Day сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает отраслевое издание ExPro.

"Мы работаем над этим (выпуском еврооблигаций, – ред.). Фактически, мы планируем это сделать этой осенью – "зеленые" облигации с "Укрэнерго", – сказал Галущенко.

Министр отметил, что Минэнерго также работает над тем, чтобы решить проблему текущих долгов на рынке электроэнергии и не допустить накопления новых.

Присутствовавший на конференции председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уточнил, что предварительно компания рассматривает выпуск 5-летних бумаг на общую сумму 500 млн евро. Он также подтвердил намерения провести размещение осенью этого года.

По данным "Гарантированного покупателя", долг "Укрэнерго" по выполнению спецобязательств по расчетам перед производителями по "зеленому тарифу" на 1 июня составлял 15,7 млрд грн.

При этом согласно прогнозу НРКЭКУ, общая стоимость произведенной по "зеленому тарифу" электроэнергии в 2021 году вырастет на 24% по сравнению с 2020 годом – до 51,26 млрд грн, что вдвое больше, чем в 2019 году (24,48 млрд грн).

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Как сообщалось, в начале февраля исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко назвал быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" (ВИЭ) выпуск "зеленых" облигаций "Укрэнерго" на сумму до 24 млрд грн. Еще одним вариантом Витренко называл выпуск "настоящих" "зеленых" облигаций сроком обращения 10-15-20 лет.

Напомним, в январе премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам проработать вопрос выпуска "зеленых" облигаций для расчета с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд до 2029 года.