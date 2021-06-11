Рада рассмотрит законопроект о долгах коммунальных предприятий за газ на ближайшей неделе, – Разумков
Верховная Рада на ближайшей пленарной неделе рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий реструктуризацию задолженности коммунальных предприятий за потребленный природный газ, списание штрафных санкций и возмещения разницы в тарифах.
Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на Всеукраинском форуме местного самоуправления, передает Интерфакс-Украина.
"Законопроект №3508 - это об урегулировании ситуации, сложившейся после поднятия тарифов. У меня есть хорошие новости: на следующей неделе он появится в стенах Верховной Рады и будет рассмотрен уже в первом чтении", - сказал Разумков.
Согласно календарному плану пятой сессии Верховной Рады IX созыва, очередная пленарная неделя в парламенте начнется 15 июня.
Ранее, как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предложил списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ.
По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн.
Как сообщалось, 26 мая Кабинет министров поручил ряду министерств совместно с НАК "Нафтогаз Украины" реструктуризировать долги предприятий теплокоммунэнерго за газ, поставленный в рамках возложенных на компанию спецобязательств (ПСО), урегулировать судебные споры в отношении должников, а также обеспечить субъектов ТКЭ газом.
После этого "Нафтогаз" предложил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. В частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев "Нафтогаз" готов поставлять газ для предприятий теплокоммунэнерго по 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль