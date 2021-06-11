Рада рассмотрит законопроект о долгах коммунальных предприятий за газ на ближайшей неделе, – Разумков

Верховная Рада на ближайшей пленарной неделе рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий реструктуризацию задолженности коммунальных предприятий за потребленный природный газ, списание штрафных санкций и возмещения разницы в тарифах.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на Всеукраинском форуме местного самоуправления, передает Интерфакс-Украина.

"Законопроект №3508 - это об урегулировании ситуации, сложившейся после поднятия тарифов. У меня есть хорошие новости: на следующей неделе он появится в стенах Верховной Рады и будет рассмотрен уже в первом чтении", - сказал Разумков.

Согласно календарному плану пятой сессии Верховной Рады IX созыва, очередная пленарная неделя в парламенте начнется 15 июня.

Ранее, как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предложил списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ.

По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн.

Как сообщалось, 26 мая Кабинет министров поручил ряду министерств совместно с НАК "Нафтогаз Украины" реструктуризировать долги предприятий теплокоммунэнерго за газ, поставленный в рамках возложенных на компанию спецобязательств (ПСО), урегулировать судебные споры в отношении должников, а также обеспечить субъектов ТКЭ газом.

После этого "Нафтогаз" предложил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. В частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев "Нафтогаз" готов поставлять газ для предприятий теплокоммунэнерго по 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).