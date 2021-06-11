Центры массовой вакцинации от COVID-19 на выходных будут работать в 15 регионах

12-13 июня 2021 более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, планируется работа:

в Днепропетровской области - 13 центров. 12 - в Днепре и один - в Кривом Роге;

во Львовской области - 8 центров. Из них три - во Львове, по одному - в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

в Одесской области - 7 центров. Из них четыре - в Одессе, по одному - в Балте, Черноморскую и Измаиле;

в Полтавской области - 5 центров. По одному - в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;

в Херсонской области - 3 центра в Херсоне;

в Киевской области - 3 центра. Два - в Белой Церкви, один - в Броварах;

в Черновицкой области - 2 центра в Черновцах;

в Хмельницкой области - 2 центра. По одному - в Хмельницком и Каменец-Подольском;

в Тернопольской - 1 центр в Тернополе;

в Ривненской области - 1 центр в Ривном;

в Винницкой области - 1 центр в Виннице;

в Кировоградской области - 1 центр в Кропивницком;

в Житомирской области - 1 центр в Житомире;

в Черкасской области - 1 центр в Черкассах;

в Харьковской области - 1 центр в Харькове;

в Киеве - 1 центр.

Полный список центров по адресам и режимом их работы на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Осуществлять прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

С 29 мая 2021 года в Украине запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19. Они открываются на стадионах, спортивных, учебных и культурных площадках, в торговых центрах, чтобы как можно скорее привить от коронавирусной инфекции всех желающих.

На прошлых выходных 14 центров массовой вакцинации работало в 7 регионах.

Пока эти центры будут работать только в выходные дни. В них прививают граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава. Вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. Сейчас используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.