Евросоюз призвал страны "Большой семерки" вкладывать в сохранение климата $100 миллиардов ежегодно

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров стран "Большой семерки" (G7) довести расходы на сохранение климата до $100 млрд.

Об этом он написал в Twitter.

"Евросоюз возглавляет борьбу против климатических изменений. Мы призываем наших партнеров присоединиться к усилиям ЕС по климатическому финансированию, чтобы достичь цели в $100 миллиардов ежегодно для поддержки развивающихся стран", – подчеркнул президент Евросовета.

Кроме того, Мишель отметил, что 30% поступлений в новый Фонд восстановления и долгосрочного бюджета ЕС направляются на климатические действия. "Цены на углеродные ресурсы имеют значения. Нам нужно решить проблему выбросов углерода, чтобы создать глобальное правовое поле", – добавил политик.