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Евросоюз призвал страны "Большой семерки" вкладывать в сохранение климата $100 миллиардов ежегодно

Евросоюз призвал страны

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров стран "Большой семерки" (G7) довести расходы на сохранение климата до $100 млрд.

Об этом он написал в Twitter.

"Евросоюз возглавляет борьбу против климатических изменений. Мы призываем наших партнеров присоединиться к усилиям ЕС по климатическому финансированию, чтобы достичь цели в $100 миллиардов ежегодно для поддержки развивающихся стран", – подчеркнул президент Евросовета.

Кроме того, Мишель отметил, что 30% поступлений в новый Фонд восстановления и долгосрочного бюджета ЕС направляются на климатические действия. "Цены на углеродные ресурсы имеют значения. Нам нужно решить проблему выбросов углерода, чтобы создать глобальное правовое поле", – добавил политик.

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клімат (68) екологія (403) Євросоюз (5094) Шарль Мішель (19)


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Это немыслимая фантастика!! Просто тонны денежных ресурсов выброшенные впустую.
Вы не понимаете, как работает планета. Вы абсолютно точно это не понимаете.
Детально, очень подробно весь механизм работы климата(пошагово!!!) расписан в манускрипте Войнича. Все очень детально, очень доходчиво. Вы просто даром тратите и время и деньги....
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14.06.2021 12:38 Відповісти

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