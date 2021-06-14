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"Энергоатом" вывел в резерв энергоблок Запорожской АЭС, что привело к росту цены электроэнергии (обновлено)

Энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) разгрузили, отключили и вывели в холодный резерв в 06:02 13 июня.

Как сообщает пресс-служба АЭС, это произошло в связи с балансовыми ограничениями. Позже новость об отключении блока была удалена.

Информация о выводе блока №4 ЗАЭС в резерв подтверждается также состоянием блоков АЭС и ТЭС на сайте системного оператора НЭК "Укрэнерго".

Также отмечается, что на данный момент работают три энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность составляет 2 890 МВт. На блоке №6 Запорожской АЭС длятся 58-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 – 45-е сутки среднего планового ремонта.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

Напомним, после завершения планового среднего ремонта 7 июня к энергосистеме подключили энергоблок №3 Запорожской АЭС.

Как сообщал БЦ, с мая на рынке электроэнергии наблюдается профицит ресурса, что привело к снижению цен. При этом, в начале июня цены выросли примерно на 30%.

Вывод энергоблока ЗАЭС в резерв привел к повышению цены на 15%. Так, согласно данным ГП "Оператор рынка", средневзвешенная цена на Рынке на сутки вперед (РСВ) в Объединенной энергосистеме на 13 июня составляла 1290 грн/МВт-ч, а на 15 июня составила 1490 грн/МВт-ч.

Простой одного энергоблока АЭС мощностью 1000 МВт приводит к утраченному доходу госкомпании в размере около миллиона долларов ежесуточно.

Балансовые ограничения в системе вызваны непрогнозируемой выработкой генерации и возобновляемых источников энергии, которая получает "зеленый" тариф. А также необходимостью замещать ее маневренной генерацией – тепловыми электростанциями.

Энергоатом вывел в резерв энергоблок Запорожской АЭС, что привело к росту цены электроэнергии 01

Автор: 

Джерело:  ЗАЭС
АЕС (810) Запоріжжя (511)


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Топ коментарі
+15
Вот это победа очередная герусов и зедебилов! Конец энергетике Украины,за то два года покупали электричество у кацарылых и бульбометов,что бы уничтожить свою энергетику.
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14.06.2021 10:03
+7
Ты адвокат одних воров перед другими ворами? Если бы зеленые махинаторы сами были не заинтересованы в воровстве денег через зеленую энергетику Ахматовым и импорте Коломойским энергии из России, давным давно бы навели порядок. Ввели бы штрафы за не балансы, как в Испании, и работали над присоединением к Европейским сетям. Но зеленые махи5аторы упорно делают все навпаки и будут делать пока Ахметов и Коломойский формирует общак в Охвисе Президента.
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14.06.2021 13:58
+7
Добивают атомную энергетику в угоду Ху.лу и бульбофюреру. Затраты на поддержании в резерве не намного меньше эксплуатационных затрат, которые компенсируются затратами на собственные нужды энергоблока при его работе в сеть. У нас в правительстве диверсанты.
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14.06.2021 16:07
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Вот это победа очередная герусов и зедебилов! Конец энергетике Украины,за то два года покупали электричество у кацарылых и бульбометов,что бы уничтожить свою энергетику.
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14.06.2021 10:03 Відповісти
да ладно. то есть это не связано с тем, что ""зеленые инвесторы" протолкнули в конце своей каденции закон о интересных тарифах и нарастили под этот тариф мощности? у нас же инвесторы все из-за границы и никакого отношения к ахметову и одноразовому не имеют?если энергии избыток, то ее с радостью покупает молдова,венгрия, румыния: как в 2016-2017 когда нам продавали тепловую генерацию по 1.344грн, а молдове атомную по 0,84. или тогда тоже зебобики мутили? и главое 84коп вполне нормальная рыночная цена была, а теперь и 3грн для себя низкая. Главное вовремя было принять закон и съ..ть с поста
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14.06.2021 12:50 Відповісти
Ты адвокат одних воров перед другими ворами? Если бы зеленые махинаторы сами были не заинтересованы в воровстве денег через зеленую энергетику Ахматовым и импорте Коломойским энергии из России, давным давно бы навели порядок. Ввели бы штрафы за не балансы, как в Испании, и работали над присоединением к Европейским сетям. Но зеленые махи5аторы упорно делают все навпаки и будут делать пока Ахметов и Коломойский формирует общак в Охвисе Президента.
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14.06.2021 13:58 Відповісти
а Вы оба не понимаете, что схеммы и потоки переходят от одного до другого в день инангурации вместе с булавой????
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14.06.2021 14:48 Відповісти
И шо, так назови, у кого сейчас булава и к кому и шо "перешло".
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14.06.2021 18:13 Відповісти
скажи спасибо Пете за зеленую энергетику, чтобы сбалансировать 3 ГВт зеленой генерации нужно не менее 4 ГВт ТЭС генерации было в работе
Ночное потребление 11,3 ГВт, дневное потребление 15,3 ГВт: куда ночью 9 - 10 ГВт АЭС пристроить?
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14.06.2021 14:36 Відповісти
На акумулювання, або в кишені)
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14.06.2021 22:19 Відповісти
Куда пристроить? Да хотя бы на освещение улиц городов и других населенных пунктов страны, которые с наступлением темного времени суток полностью утопают в темноте.
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14.06.2021 23:17 Відповісти
Ночью солнечныен батареи не работают.
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21.06.2021 18:39 Відповісти
Рішення яке?)....Щоб над Україною сонце світило з семи ранку до десяти, і з п'яти вечора до одинадцятої?)
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14.06.2021 22:14 Відповісти
"Как сообщает пресс-служба АЭС, это произошло в связи с балансовыми ограничениями. Позже новость об отключении блока была удалена."

Источник: https://biz.censor.net/n3271172

Значит, дело нечистое, если подчищают.
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14.06.2021 14:32 Відповісти
ну так для балансировки АЭС не подходит, выхода из ситуации ДВА
Отключить зеленую генерацию и по Петеном Закону платить деньги за не выработанную зеленую генерацию или отключить блоки АЭС и балансировать тепловой генерацией
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14.06.2021 14:40 Відповісти
https://biz.censor.net/comments/locate/3271172/01921449-bbd0-730d-8fe5-1aa8aaa31088
https://biz.censor.net/comments/locate/3271172/01921449-bbd0-730d-8fe5-1aa8aaa31088
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14.06.2021 14:45 Відповісти
Це примітивне рішення людини, часів вугільної епохи).....В ********* світі, ця проблема вирішується балансуючими потужностями, на кшталт Канівської ГАЕС, та все ж у нас, шукають щось, щоб нічого не робити, а знайти винуватих)
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14.06.2021 22:17 Відповісти
Три: понизить тариф на выкуп зелёной энергии, чтобы средневзвешенный тариф был ниже.

Лично я считаю, что ядерная энергия вполне себе экологичная.
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21.06.2021 18:41 Відповісти
моня не тупой... и не видеть прямого подрыва экономики своим окружением, не может. такая же ситуация на всех АЭС. они работают, чтоб на остановиться. ТАК НА КОГО РАБОТАЕТ НАШ ПРЕЗИДЕНТ???
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14.06.2021 14:44 Відповісти
Ясно, що не на Україну.
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15.06.2021 07:01 Відповісти
Добивают атомную энергетику в угоду Ху.лу и бульбофюреру. Затраты на поддержании в резерве не намного меньше эксплуатационных затрат, которые компенсируются затратами на собственные нужды энергоблока при его работе в сеть. У нас в правительстве диверсанты.
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14.06.2021 16:07 Відповісти
Вона і так скоро помре, бо не розвивається)
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14.06.2021 22:20 Відповісти
Теперь как лето то АЭС будут останавливать на плановый ремонт и цены будут повышаться что логично,и тут на помощь Украине пришли олигархи и Зеленский снимая с себя последнюю рубашку и продавая последний десятый замок на берегу лазурного моря, что бы покрыть убытки за Зе э/э по 4, 5 грн.за квт., которые платить населению прийдется обовязково.
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14.06.2021 16:26 Відповісти
"Как сообщал БЦ, с мая на рынке электроэнергии https://biz.censor.net/r3270527 ресурса, что привело к снижению цен."
Какой ужас!
Немедленно выключить все АЭС и усилить зилёную иныргетику!
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14.06.2021 17:05 Відповісти
Кто- то банкротит Энергоатом перед приватизацией, кто же Это ПрэЗэдент???? Наверно Эрмак или Шмигаль???
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14.06.2021 18:03 Відповісти
Ніхто таке не приватизовуватиме, його важко віддати в суборенду, а у нас мають право приватизовувати нездари!)
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14.06.2021 22:22 Відповісти
Яка "суборенда"? Вони банкротять і приватизовують щоб руйнувати економіку.
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15.06.2021 07:10 Відповісти
"Поставщики спрогнозировали повышение тарифов на отопление на 40%" , "Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо" и ещё электричество . И рост цен на продукты. Что , бл... , происходит ?
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14.06.2021 20:13 Відповісти
Не надо выходить с плакатами и рвать себе сердце. Надо следовать заветам президента и просто перестать платить.
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14.06.2021 20:15 Відповісти
так многие уже и перестали, но далеко еще не все, есть над чем еще работать
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15.06.2021 00:27 Відповісти
Треба або будувати балансуючі зелені потужності- Канівську ГАЕС, або не гратися в цивілізовану країну. Досить корчити з себе дурнів, які не розуміють елементарних законів природи і роблять на цьому внутрішню політику!
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14.06.2021 22:12 Відповісти
Не пиши того, в чем не разбираешься. Мифическая Каневская ГАЭС была и осталась мифом. Советую набрать в поиске "Южноукраинский энергокомплекс". В него входят АЭС, ГАЭС и ГЭС. Я проработал на АЭС больше 35 лет. Зеленными мощностями являются возобновляемые источники энергии, но никак не потраченная на перекачку воды энергия. Учись, студент.
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14.06.2021 22:44 Відповісти
Киевская ГАЭС Днестровская ГАЭС Ташлыкская ГАЭС -действуюшие
Каневская ГАЭС строительство приостановлено (отсутствие финансов)

ГАЭС работают в двух режимах:..., потребляя избыточную энергию от ТЭС и АЭС в часы минимальной нагрузки энергосистемы (обычно в ночные часы, когда нагрузка в энергосистеме снижается), перекачивают воду из нижнего питающего водохранилища в вышерасположенный верхний аккумулирующий бассейн и тем самым заряжают ГАЭС; в турбинном режиме, когда они, сбрасывая воду из верхнего водохранилища в часы максимального потребления электроэнергии в энергосистеме, вырабатывают электроэнергию в энергосистему и тем самым разгружают ТЭС и АЭС от кратковременной пиковой нагрузки. Таким образом, ГАЭС по существу перераспределяют электроэнергию, вырабатываемую другими электростанциями, во времени в соответствии с требованиями электропотребителей.
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15.06.2021 00:43 Відповісти
А если шоблу рашистов, которые корчат из себя до хрена энергетиков, просто... ну они под камаз, как Черновол, попадут все в один день... Спорим, что Энергоатом снова станут прибыльным предприятием, у нас в платежках появится СНОВА позиция о первых 100 киловаттах по цене почти в 2 раза дешевле Ахметовских угольных станций!?
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15.06.2021 00:52 Відповісти
Энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) разгрузили, отключили и вывели в холодный резерв в 06:02 13 июня.Как сообщает пресс-служба АЭС, это произошло в связи с балансовыми ограничениями. Позже новость об отключении блока была удалена. Источник: https://biz.censor.net/n3271172

Коломой і ахметов знищують енергетику України під вивіскою Зе клоуна.
Бажаю їм обом довгої відсидки з повною конфіскацієй майна і клоуна їм в компанію
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15.06.2021 01:04 Відповісти
зе-срань куражится, служит зе-олигархам
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15.06.2021 02:15 Відповісти
а заплатите за это вы, в платежке....
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15.06.2021 02:15 Відповісти
Ублюдки-Шмынделя остановили Запорожскую АЭС чтобы получать эл. энергию от Беларусской АЭС.
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15.06.2021 05:44 Відповісти

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