"Энергоатом" вывел в резерв энергоблок Запорожской АЭС, что привело к росту цены электроэнергии (обновлено)
Энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) разгрузили, отключили и вывели в холодный резерв в 06:02 13 июня.
Как сообщает пресс-служба АЭС, это произошло в связи с балансовыми ограничениями. Позже новость об отключении блока была удалена.
Информация о выводе блока №4 ЗАЭС в резерв подтверждается также состоянием блоков АЭС и ТЭС на сайте системного оператора НЭК "Укрэнерго".
Также отмечается, что на данный момент работают три энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность составляет 2 890 МВт. На блоке №6 Запорожской АЭС длятся 58-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 – 45-е сутки среднего планового ремонта.
Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.
Напомним, после завершения планового среднего ремонта 7 июня к энергосистеме подключили энергоблок №3 Запорожской АЭС.
Как сообщал БЦ, с мая на рынке электроэнергии наблюдается профицит ресурса, что привело к снижению цен. При этом, в начале июня цены выросли примерно на 30%.
Вывод энергоблока ЗАЭС в резерв привел к повышению цены на 15%. Так, согласно данным ГП "Оператор рынка", средневзвешенная цена на Рынке на сутки вперед (РСВ) в Объединенной энергосистеме на 13 июня составляла 1290 грн/МВт-ч, а на 15 июня составила 1490 грн/МВт-ч.
Простой одного энергоблока АЭС мощностью 1000 МВт приводит к утраченному доходу госкомпании в размере около миллиона долларов ежесуточно.
Балансовые ограничения в системе вызваны непрогнозируемой выработкой генерации и возобновляемых источников энергии, которая получает "зеленый" тариф. А также необходимостью замещать ее маневренной генерацией – тепловыми электростанциями.
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Ночное потребление 11,3 ГВт, дневное потребление 15,3 ГВт: куда ночью 9 - 10 ГВт АЭС пристроить?
Источник: https://biz.censor.net/n3271172
Значит, дело нечистое, если подчищают.
Отключить зеленую генерацию и по Петеном Закону платить деньги за не выработанную зеленую генерацию или отключить блоки АЭС и балансировать тепловой генерацией
https://biz.censor.net/comments/locate/3271172/01921449-bbd0-730d-8fe5-1aa8aaa31088
Лично я считаю, что ядерная энергия вполне себе экологичная.
Какой ужас!
Немедленно выключить все АЭС и усилить зилёную иныргетику!
Каневская ГАЭС строительство приостановлено (отсутствие финансов)
ГАЭС работают в двух режимах:..., потребляя избыточную энергию от ТЭС и АЭС в часы минимальной нагрузки энергосистемы (обычно в ночные часы, когда нагрузка в энергосистеме снижается), перекачивают воду из нижнего питающего водохранилища в вышерасположенный верхний аккумулирующий бассейн и тем самым заряжают ГАЭС; в турбинном режиме, когда они, сбрасывая воду из верхнего водохранилища в часы максимального потребления электроэнергии в энергосистеме, вырабатывают электроэнергию в энергосистему и тем самым разгружают ТЭС и АЭС от кратковременной пиковой нагрузки. Таким образом, ГАЭС по существу перераспределяют электроэнергию, вырабатываемую другими электростанциями, во времени в соответствии с требованиями электропотребителей.
Коломой і ахметов знищують енергетику України під вивіскою Зе клоуна.
Бажаю їм обом довгої відсидки з повною конфіскацієй майна і клоуна їм в компанію