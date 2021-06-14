"Энергоатом" вывел в резерв энергоблок Запорожской АЭС, что привело к росту цены электроэнергии (обновлено)

Энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) разгрузили, отключили и вывели в холодный резерв в 06:02 13 июня.

Как сообщает пресс-служба АЭС, это произошло в связи с балансовыми ограничениями. Позже новость об отключении блока была удалена.

Информация о выводе блока №4 ЗАЭС в резерв подтверждается также состоянием блоков АЭС и ТЭС на сайте системного оператора НЭК "Укрэнерго".

Также отмечается, что на данный момент работают три энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность составляет 2 890 МВт. На блоке №6 Запорожской АЭС длятся 58-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 – 45-е сутки среднего планового ремонта.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

Напомним, после завершения планового среднего ремонта 7 июня к энергосистеме подключили энергоблок №3 Запорожской АЭС.

Как сообщал БЦ, с мая на рынке электроэнергии наблюдается профицит ресурса, что привело к снижению цен. При этом, в начале июня цены выросли примерно на 30%.

Вывод энергоблока ЗАЭС в резерв привел к повышению цены на 15%. Так, согласно данным ГП "Оператор рынка", средневзвешенная цена на Рынке на сутки вперед (РСВ) в Объединенной энергосистеме на 13 июня составляла 1290 грн/МВт-ч, а на 15 июня составила 1490 грн/МВт-ч.

Простой одного энергоблока АЭС мощностью 1000 МВт приводит к утраченному доходу госкомпании в размере около миллиона долларов ежесуточно.

Балансовые ограничения в системе вызваны непрогнозируемой выработкой генерации и возобновляемых источников энергии, которая получает "зеленый" тариф. А также необходимостью замещать ее маневренной генерацией – тепловыми электростанциями.