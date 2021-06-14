Верховный суд разрешил компании Ахметова не гасить долг перед "Укрэнерго" на 1,1 миллиарда

Верховный суд 8 июня отказался удовлетворить кассационную жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решение Хозсуда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми госкомпании было отказано в удовлетворении иска к ООО "Д.Трейдинг" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) в деле о взыскании 651 млн грн задолженности по договору о предоставлении услуг по передачи электрической энергии.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, ООО "Д.Трейдинг" отмечало, что при экспорте не должно оплачивать услугу по передаче электроэнергии, поскольку это, по его мнению, это "противоречит условиям договора и требованиям действующего законодательства".

Согласно выводам судей, обязательство об уплате тарифа, в частности, экспортированной электроэнергии, было введено именно с принятием постановления НКРЭКУ, которая вступила в силу в феврале 2020 года, тогда как частью предмета спора являются требования о взыскании стоимости услуг за период июль 2019 - январь 2020 года, то есть за период, предшествующий принятию постановления. Кроме того, суды решили, что начисления платы за услуги по передаче экспортированных объемов электроэнергии нарушает международные обязательства Украины в контексте Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, в ноябре 2020 года Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО "Д. Трейдинг" и обязал НЭК "Укрэнерго" прекратить выставлять счета за услуги при экспорте электроэнергии и включать соответствующие услуги в первичные документы, которыми оформляются услуги по передаче электрической энергии.

Напомним, Верховный суд 4 февраля отказался удовлетворить кассационную жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций по делу, в котором госкомпания пыталась взыскать с "ДТЭК Западэнерго" 425,8 млн грн задолженности.

Как сообщалось, компании группы ДТЭК Рината Ахметова еще осенью 2018 года пересали оплачивать услуги передачи электроэнергии, предоставляемые государственной компанией "Укрэнерго".

В ДТЭК заявляли, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи и не соответствует нормам ЕС. При этом ДТЭК с помощью судов добился отмены решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), согласно которому экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи.

Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.