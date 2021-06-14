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Верховный суд разрешил компании Ахметова не гасить долг перед "Укрэнерго" на 1,1 миллиарда

Верховный суд разрешил компании Ахметова не гасить долг перед

Верховный суд 8 июня отказался удовлетворить кассационную жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решение Хозсуда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми госкомпании было отказано в удовлетворении иска к ООО "Д.Трейдинг" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) в деле о взыскании 651 млн грн задолженности по договору о предоставлении услуг по передачи электрической энергии.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, ООО "Д.Трейдинг" отмечало, что при экспорте не должно оплачивать услугу по передаче электроэнергии, поскольку это, по его мнению, это "противоречит условиям договора и требованиям действующего законодательства".

Согласно выводам судей, обязательство об уплате тарифа, в частности, экспортированной электроэнергии, было введено именно с принятием постановления НКРЭКУ, которая вступила в силу в феврале 2020 года, тогда как частью предмета спора являются требования о взыскании стоимости услуг за период июль 2019 - январь 2020 года, то есть за период, предшествующий принятию постановления. Кроме того, суды решили, что начисления платы за услуги по передаче экспортированных объемов электроэнергии нарушает международные обязательства Украины в контексте Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, в ноябре 2020 года Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО "Д. Трейдинг" и обязал НЭК "Укрэнерго" прекратить выставлять счета за услуги при экспорте электроэнергии и включать соответствующие услуги в первичные документы, которыми оформляются услуги по передаче электрической энергии. 

Напомним, Верховный суд 4 февраля отказался удовлетворить кассационную жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций по делу, в котором госкомпания пыталась взыскать с "ДТЭК Западэнерго" 425,8 млн грн задолженности.

Как сообщалось, компании группы ДТЭК Рината Ахметова еще осенью 2018 года пересали оплачивать услуги передачи электроэнергии, предоставляемые государственной компанией "Укрэнерго".

В ДТЭК заявляли, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи и не соответствует нормам ЕС. При этом ДТЭК с помощью судов добился отмены решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), согласно которому экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи.

Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.

Автор: 

Джерело:  Finbalance
Верховний Суд (373) Укренерго (1994) Електрика (1240) Ахмеров (12)


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Топ коментарі
+9
бабло бандіта ахмєтова пабіділо суддів верховного суду.
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14.06.2021 10:49
+8
Где заседание СНБО? 🤣
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14.06.2021 10:30
+5
они на рефирендуме
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14.06.2021 10:35
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14.06.2021 10:30 Відповісти
Где заседание СНБО? 🤣
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14.06.2021 10:30 Відповісти
они на рефирендуме
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14.06.2021 10:35 Відповісти
как ещё научить идиотов думать мозгами.... наверно так......
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14.06.2021 10:36 Відповісти
бабло бандіта ахмєтова пабіділо суддів верховного суду.
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14.06.2021 10:49 Відповісти
Похоже, что это договорняк между донецкими и днепропетровскими.
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14.06.2021 11:06 Відповісти
Асуддi хто?!!! Точнiше, чиiх?!!!
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14.06.2021 12:23 Відповісти
ПРОЕКТ ДЕОЛЬГІАРХІЗАЦІЇ ЗЕЛЕНСЬКОГО В ДІЇ.
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14.06.2021 12:42 Відповісти
хто ще, хоче вірити, що Зеленський народний президент ?))))
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14.06.2021 12:43 Відповісти
А пенсионеры госслужащие с 2008 года ни копейки повышения пенсии не получили((
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14.06.2021 13:17 Відповісти
Ну вот осла не ругаешь на своих каналах - и не олигарх. А если немного похвалишь - то и долги можно не отдавать.
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14.06.2021 13:28 Відповісти
Окрім цього, основне, щоб на твоїх каналах постійно співали оду тобі та твоєму фонду... "Святий" Робін Гуд Ахметов, краде у багатих державних компаній та роздає "кармильцам" із данбасса...
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14.06.2021 13:58 Відповісти
коррупция в верховном суде очевидна! суд разогнать этот и арестовать! Ахметова арестовать! А кто это сделает, если этот бандит всех купил... конченная страна!
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14.06.2021 13:34 Відповісти
Выждерни вилку из розетки, бесноватый!
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14.06.2021 13:36 Відповісти
Кстати вот хороший пример человека, который хочет простых решений. Потому что с чего ты взял что именно суд виноват? Суд вообще то должен по закону судить, а не отнять и поделить. И в схеме татарина вполне моносброд в раде мог нужный закон подкинуть. Или нужный указ ахметовский премьер подписать. Но пока будет у таких как ты уровень понимания проблемы на уровне совкового таксиста - страна такой и останеться.
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14.06.2021 13:46 Відповісти
який сенс відповідати "щойнонародженим" форумчанам, створеним для навіювання масованості думки?
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14.06.2021 14:02 Відповісти
Учитывая что Украина антинародное криминально-олигархическое гос-во, решение ВСУ в пользу Ахметова не удивляет. 30 лет тумана
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14.06.2021 13:48 Відповісти
А почему тогда обычные потребители газа должны оплачивать за распределение газа который не используется? Я использую 110 кубов в год в доме , только на плиту , а сменя пытаются содрать за 314 кубов , что состапвляет более 500 грн? Это только за то,что в проекте есть отопление газом ,но я уже 5 лет не топлю газом и это видно по потреблению! То есть Ахметов не платит за реальную передачу электроэнергии , а я должен платить за распределение неиспользованого газа?? И сколько таких как я по Украине взувают??
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14.06.2021 13:48 Відповісти
Хм. Не приходят счета за транспортировку газа на дом, где газовый счетчик уже 20 лет опломбирован и установлена заглушка. Принципиально не плачу.
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14.06.2021 14:27 Відповісти
що тут можна констатувати:
1) правий той хто має більше прав;
2) ви ніколи не виграєте суд проти "держави", якщо саме ви не призначаєте цих "державників".
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14.06.2021 13:51 Відповісти
Блин, как бесит тенденциозная подача новостей . . .
"Верховный Суд разрешил" !!!!!
Что значит разрешил ? Сами же пишете, что спор о 2019 годе, а платёж в законодательстве ввели в 2020 году. Что значит "разрешил" ????????
Типа можно было отобрать по беспределу, мол, Ахметова-же фирма, чего же не пограбить "по-пролетарски", а они (Верховный Суд) взяли и решили по закону поступить. И поэтому "разрешили не платить" . . .

Когда этот большевизм тупой закончится . . .
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14.06.2021 14:38 Відповісти
Красавы,уголь добывают в роттердамских портах,злектрику экспортируют без оплаты ее транспортировки,а в это время аферист гетьманович втирает косоворотчику байду про вредность существования малого бизнеса.
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14.06.2021 15:29 Відповісти
Услуга есть по передаче э/э на 1, 1 миллрд.грн.,- оплаты от господина Ахметова нет, и это не популизм, когда бюджет платится люлям на социалку, а "рынок",руду берет 20 мллн.тонн. в год из надр Украины и продает по 200 $ за тонну при себистоимости 60 $ - оплаты нет , ну почти нет из почти 3 миллд."заработанных" $ это 80 миллрд.грн., было уплоченно в бюддет в лучшем случае 18% налога на прибыль это 14,4 мллрд. и 3 грн.акцыза итого 17,4, миллрд.,остальные 62,6 мллрд.грн. себе в карман. Говорят нехорошо считать чужие деньги, только вот одна загагулина выходит, все эти заработки не от технологий произведенных в Украине и создания новых рабочих мест, да и вообще создания чего то нового , пусть зарабатывал наздоровье, а от природных ресурсов,выгоду от которых должны получать все население, далее себе рынок в рынке э/э узаконил при поддержке депутатов продавая Зе э/э по 4, 5 грн. на так званом рынке в часы пик только покупателям высокого сегмента,а денег даде там не хватает, так они придумали с бюддета брать- молодец, а Энергоатом посредникам по коррупционным сземам продает, и еще лекции покупают у Милованова,как вести бизнес за 8 миллн.грн. которого Зеленский , устроил в Укроборонпром, наверное в НБУ при ставках ОВГЗ 18% мало заработал, ну что там Ахметов он же не один, вот и сам Зеленский с бюджета берет 120 миллд.грн.на строительство дорогог в том числе из Covidного фонда, яко бы на нужное дело потому, как без дорог к больницам доехать нельзя,только кто проверял эти расценки и качество.К тому же магистральные дороги вполне себя окупают и можно было не с бюджета брать , как в ращвитых странах,а за счет инвестиций строить,где минимально берется из бюддета, только на социалку, потому там и зарпоаты высокие и налоги потому, что на социалке так просто не украдешь, она одресная, да самосвалы, бетоновозы и зерновозы платили-бы, и цены были бы может и больше,а что население не платит за квартиры и хлеб, может было бы дороже, но дороги были-бы качественными ,а не ремонтировать их каждый года,закапывая каждый год миллиарды в землю, в бюджете больше денег на социалку и армию, а так еще и инфляция от воровства и перерасхода бюджета и за все заплатит народ обесцениванием своих зарпоат, сбережений, а бандюкам при власти , по другому не назовешь это и надо, они при деньгах украденных у народа , а цены на активы в том числе и Землю в бедность, войне и пандемии только падают и давай открывать рынок Земли побыстрее, что бы население не стало на ноги,между прочим тоже Земля тже - надра принадлежащие всему народу ,- предлагают поконкурировать в покупке Земли населению предварительно ограбив его , а если кто то и сможет купить 10 га , то конкурировать с олигархами не сможет из кредитной ставки ,которую власти по ОВГЗ тянет вверх,а потом еще Аваковцы нагрянут из за неуплаиы налогов или Африканскрй чумы,который сам крадет,отправляя кучу бюджетных денег во Францию прошу пршения не крадет, а "импортирует"на закупку техники, а не производить ее в Украине, платя люлям зрплаты и налоги ,а у власти деньги есть им и кредиты не нужны,кто 30% на дорогах зарабатал на 120 милрд в год,а если не хватает можно под 5% взять себе любимым в любом количесве в гос, банке, на поддержку своего сельхоз.агрохолдинга,разницу в ставках заплатит народ из налогов,кто на рефинансе заработал, торгуя валютой, как Яценюк ,кто на %, кто на банкопаде , продавая через аукционы кредитные залоги банков, как Порошенко, так что Путин захватывает территорию агрессией, а "украинская" власть нищетой, для которых война и пандемия-мать родна, скупая всю территорию и править без.земельным народом вечно, без образования и медицыны, а можно было провести реформы и рынок Земли , как в Польше и снять все проблемы, что бы население зарабатывало в кооператавах, как в ЕС на своей Земле , а не олигархи и власть со своми огрохолдингами, но от бандитов и садистов в компрадорской власти этого не добьешься, потому что суды плохие, так может нам суды избирать вместо Презилета и депутатов?, а они еще в НАТО хотят, в ЕС они уже не хотят, потому, что там демократия, верховенство права , достойные зарплаты и пенсии, надо платить на приватизированных активах населению, а только в НАТО, хотят , что бы НАТО охраняло их покой и награбленное, им же сказали, что НАТО не банкомат , они и НАТО могут обанкротить, жать только , что народ нахолится в нищите и заложниках у этих террористов при власти.
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14.06.2021 15:44 Відповісти
Чергова перемога над олігархами! Дякуємо преЗЕденту!
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14.06.2021 16:52 Відповісти
Зато пенсионера потянут в суд за 3000 грн
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14.06.2021 16:58 Відповісти

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