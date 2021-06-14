Фонд гарантирования выставит на продажу пул активов банка "Финансы и кредит" за 1,1 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставит на продажу на электронном аукционе пул активов ликвидируемого АО "Банк "Финансы и кредит".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 15 июля в системе Prozorro.Продажи.

Отмечается, что в состав пула вошли права требования по 10 кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, основной вид деятельности которых – производство фармацевтических препаратов и материалов. Большинство активов находится в залоге Нацбанка.

Среди обеспечения по кредитам – единый имущественный комплекс во Львове и коммерческая недвижимость в Киеве, а также земельные участки в Киевской области, простые именные акции и имущественные права на получение товара.

В Фонде добавили, что ранее эти активы уже выставлялись на продажу, однако пока не были куплены.

Начальная цена лота – 1,154 млрд грн. Аукцион пройдет по голландской модели. Все средства от продажи этих активов будут направлены, на расчет с кредиторами банка "Финансы и кредит".

Напомним, 17 сентября 2015 года нацбанк принял решение об отнесении банка "Финансы и кредит" к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, который опосредованно владел долей в 97,67% акций.