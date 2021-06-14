Крупнейший порт Украины сократил перевалку грузов с начала года на 22%

Морской торговый порт "Пивденный" (ранее - "Южный"), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-мае 2021 года сократил перевалку грузов на 21,5% по сравнению с январем-маем 2020 года – до 20,589 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за пять месяцев 2021 года порт сократил перевалку экспортных грузов на 17,07% – до 16,216 млн тонн, импортных – на 34,55%, до 2,33 млн тонн, перевалку транзитных – на 32,13%, до 1,99 млн тонн, каботажных - на 73,56%, до 44,15 тыс. тонн.

По номенклатуре грузов порт за январь-май 2021 года сократил перевалку наливных грузов на 19,54% – до 2,02 млн тонн, сухих сыпучих ж на 21,04%, до 17,2 млн тонн, тарно-штучных – на 29,28%, до 1,36 млн тонн.

Перевалка контейнеров за указанный период составила 81,724 тыс. TEU (-21,72%).

Как сообщалось, МТП "Пивденный" в 2020 году увеличил перевалку грузов на 14,49% по сравнению с 2019 годом – до 61,665 млн тонн.

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".