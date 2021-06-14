Украина получит 10 миллионов доз вакцин против COVID-19 до конца лета, – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн доз вакцин разных производителей до конца лета.

Об этом он заявил во время селекторного заседания в Офисе президента, передает пресс-служба главы государства.

Также Ляшко добавил, что этими вакцинами планируют привить 5 млн украинцев. В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на данный момент Украина уже получила 4,85 млн доз вакцин.

Кроме того, глава правительства напомнил, что на данный момент все регионы страны находятся в "зеленой" карантинной зоне. К тому же, с 14 июня Украина также вошла в "зеленую" зону в соответствии с нормативами Европейского Союза.

"Имеем показатель 74,71 случая на 100 тыс. населения при установленном ЕС критерии в 75 случаев", – сказал Шмыгаль.