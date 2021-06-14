БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
467 2

Украина получит 10 миллионов доз вакцин против COVID-19 до конца лета, – Ляшко

Украина получит 10 миллионов доз вакцин против COVID-19 до конца лета, – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн доз вакцин разных производителей до конца лета.

Об этом он заявил во время селекторного заседания в Офисе президента, передает пресс-служба главы государства.

Также Ляшко добавил, что этими вакцинами планируют привить 5 млн украинцев. В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на данный момент Украина уже получила 4,85 млн доз вакцин.

Кроме того, глава правительства напомнил, что на данный момент все регионы страны находятся в "зеленой" карантинной зоне. К тому же, с 14 июня Украина также вошла в "зеленую" зону в соответствии с нормативами Европейского Союза.

"Имеем показатель 74,71 случая на 100 тыс. населения при установленном ЕС критерии в 75 случаев", – сказал Шмыгаль.

Автор: 

Джерело:  Офис президента
вакцина (889) карантин (2077) МОЗ (1440) Шмигаль Денис (1484) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПОЗОР! Полнейший повал в вакцинации.К концу лета Европа провакцинирует 70% населения, а мы только получим к концу лета для 12 % населения и из этого количества будем вакцинировать еще и в сентябре..
показати весь коментар
14.06.2021 15:12 Відповісти
Главное , что все чиновники будут вакцинированные уже в июне, а остальным сентябрьская очередная эпидемия.
показати весь коментар
14.06.2021 15:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 