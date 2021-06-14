СБУ обнаружила новую схему изготовления поддельных справок о результатах тестов на коронавирус

Служба безопасности Украины заблокировала еще один механизм изготовления поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Фальшивки имитировали бланки известной сети медицинских лабораторий из списка Министерства здравоохранения.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Изготовление поддельных документов организовал житель Ивано-Франковской области, который работает врачом в коммунальной больнице. Он создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках – украинском и английском. Делец "удостоверял" их поддельной "мокрой" печатью.

Нелегальный бизнес он начал в марте этого года. Клиентов подыскивал через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость справки составляла 500 грн.

По заключению медэкспертов, действия злоумышленника могли повлечь снижение контроля над распространением пандемии. Лаборатория, бланки которой подрабатывал мужчина, внесена в государственный реестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение "Дій вдома". Справки, которые он подделывал, в частности, использовались для пересечения государственной границы.

В ходе обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками подделок.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в подделке официального документа, который дает право или освобождает от обязанностей, и сбыте такого документа, совершенном повторно, а также в пособничестве в изготовлении поддельной печати предприятия для ее использования имитатором.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала схему выдачи медицинских справок о фейковом отсутствии антигена SARS-CoV-2 в Днепропетровской области.