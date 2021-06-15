Лоукостер Flynas открыл продажи билетов на прямые рейсы из Львова в Эр-Рияд

Лоукостер Flynas из Саудовской Аравии открыл продажи билетов на прямые рейсы Эр-Рияд-Львов.

Авиакомпания начнет полеты по этому маршруту уже с 3 июля. Летать будет два раза в неделю - по вторникам и субботам, передает avianews.com.

В систему бронирования рейсы внесены до 31 августа включительно.

Минимальная цена авиабилетов Львов-Эр-Рияд в обе стороны начинается от 2644 саудовских риалов, что является эквивалентом $705.

В эту стоимость входит только перевозка одного места ручной клади с габаритами до 56х36х23 см и весом до 7 кг. Провоз багажа, питание и выбор места оплачиваются дополнительно.

Высокая стоимость объясняется отсутствием конкуренции и тем, что длительность перелета составляет 5,5 часов.

Дополнительно иностранные граждане по прилету в Саудовскую Аравию должны провести 7 дней в карантине в отелях, которые определены правительством, а также сдать два ПЦР-теста на коронавирус на месте - один по прилету, второй - на шестой день.

Flynas предлагает такие карантинные пакеты по цене от 2000 саудовских риалов ($530). Цена зависит от города, в который прилетает пассажир, и типа отеля. Можно выбрать гостиницы категории 3 звезды, 4 звезды или 5 звезд.

Расписание рейсов Эр-Рияд-Львов-Эр-Рияд:

вылет из Эр-Рияда в 13:40, прилет во Львов в 18:50, вторник, суббота;

вылет из Львова в 19:40, прилет в Эр-Рияд в 01:10, вторник, суббота.

Лоукостер Flynas вышел на украинский рынок 11 июня, открыв рейсы из Эр-Рияда в киевский аэропорт "Борисполь". Этот маршрут первоначально будет обслуживаться три раза в неделю с увеличением частоты до ежедневной.