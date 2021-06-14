Корейская группа Caris продала купленный в прошлом году завод в Броварах

ООО "Карис Украина", контролируемое южнокорейской группой Caris, вышло из состава акционеров компании "Карис Рейл Стрела", созданного после покупки простаивающего АО "Краностроительная фирма "Стрела" в Броварах.

Согласно сообщению в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), Карис Украина" владело 89,1% уставного капитала компании "Карис Рейл Стрела", передает Интерфакс-Украина.

Новыми владельцами суммарно 89,79% акций предприятия стали экс-глава набсовета Дмитрий Просин (31,43% акций АО), Наталья Лола (19,61%), и Андрей Кулик (38,75% акций), которые фактически владели этими же пакетами до приобретения их "Карис Украина".

Причина соответствующих изменений в структуре акционеров в сообщении не указана.

Как сообщалось, в июле 2020 года совладелец ООО "Карис Украина" Владлен Левчук приобрел 89,84% акций АО "КФ "Стрела", которое уже несколько лет не ведет хоздеятельность.

В декабре прошлого года собрание акционеров переименовало компанию в АО "Карис Рейл Стрела" и переизбрало состав набсовета. В планы новых акционеров входило проведение реконструкции и модернизации предприятия, а также начало производства изделий из пластмасс.

"Карис Рейл Стрела", на которой к началу текущего года работало 9 человек, не ведет производственной деятельности (с 2015 года), а основные доходы получает за счет продажи материалов и частичной аренды помещений.

В то же время ранее предприятие выпускало автомобильные краны КС, "Броварчанец" грузоподъемностью от 16 до 25 тонн на шасси МАЗ, КрАЗ, КАМАЗ, узлы и запчасти к ним, а также ремонтировало эти краны.

В 2020 году фирма получила 0,86 млн грн чистой прибыли против убытка 0,12 млн грн годом ранее и 13,22 млн грн чистого дохода.

В июле 2020 года представители Государственного космического агентства (ГКАУ), завода "Южмаш" и южнокорейской группы Caris подписали план реализации проекта "Производство электробусов на ГП "Южмаш".

По данным Государственного космического агентства, Caris планирует заказать на "Южмаше" 5000 электробусов и 7800 зарядных станций. Соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 млрд грн со сроками производства до 2023 года.

Корейская группа Caris уже реализует проекты по развитию дорожной инфраструктуры в Украине. В частности, ей принадлежит ООО "Карис Украина" и ООО "Карис Украина Дорстрой 2", которое интересовалось возможностью участия в тендерах на ремонт дорог.

Южнокорейская корпорация Caris имеет предприятия, расположенные во многих странах мира, строительные, логистические компании, производство инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, а также R&D центр, который обладает запатентованными инновационными технологиями производства полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении.

По данным Государственного инновационно-кредитного учреждения, в январе 2020 года Caris Group подписала Меморандум о строительстве в Украине фабрики по производству продукции для безопасности дорожного движения нового поколения - пластиковых ограждений, стоимостью более $100 млн.