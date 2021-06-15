Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности проведет первое заседание
Комиссия по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности проведет первое заседание 15 июня.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
"Завтра состоится первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины. Начало заседания в 17:00", - написал Немчинов.
На заседании будут рассмотрены вопросы:
- избрания председателя и секретаря комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины;
- подготовки проекта регламента работы указанной комиссии;
- подготовки проекта документа относительно определения условий и сроков проведения конкурса.
Как сообщалось, Кабинет министров 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.
Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины" 28 января. Новый орган должен сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.
При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.
Ранее в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) предупреждали, что принятый в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ) может просто поменять название налоговой милиции и позволяет трудоустроить якобы в новом органе нынешних сотрудников ГФС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль