Компания из БРСМ заплатила акциза в 70 раз меньше расчетного объема, - А-95

Компания "Стандарт Ойл 2000" из группы БРСМ, выпускающая бензин на мощностях мини-НПЗ в Гадяче и владеющая нефтебазой в селе Переяславском под Киевом, за восемь месяцев 2020 года заплатила в госбюджет 8,44 млн грн акцизного сбора. Оценочные обязательства по акцизу, которые рассчитываются, исходя из объемов производства бензинов этой компанией, за 2020 год составляют 600 млн грн. Это в 70 раз больше уплаченного акциза.

Об этом пишет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в материале "Горбатые и могилы-3: наблюдения на пепелище Васильковской нефтебазы".

По словам автора, анализ "производственной" деятельности БРСМ показывает, что в 2020 году группа произвела около 50 тыс. т бензина марки А-95 и 26 тыс. т альтернативного топлива (бензин с содержанием более 30% спиртов), составивших более 60% в общей реализации этого оператора через АЗС.

"Выпуск такого объема бензина означает, что нужно было заплатить около 600 млн грн акцизного сбора и 120 млн грн НДС на него. Это так, для начала, — пишет эксперт. – Кто знает, а может, за оставшиеся четыре месяца компания доплатила остаток? Искренне хочется в это верить, поскольку в противном случае придется автоматически констатировать, что налоговых служб в стране нет. Как нет и кучи силовых и антикоррупционных органов, которых содержат налогоплательщики".

Учитывая, что расчетное значение акциза составляет 50 млн грн в месяц, а по факту "Стандарт Ойл 2000" платил чуть более 1 млн грн, покрытие налоговых обязательств оценивается всего в 2%.

"Стандарт Ойл 2020" – производитель нефтепродуктов, поставляемых исключительно в сеть "БРСМ-Нафта".

Компания закупает на рынке сырье (нефть, газовый конденсат и т.д.), а также получает товарные нефтепродукты и октаноповышающие компоненты (ММА, растворители, МТБЭ и т.д.) от "Катма Груп" – спецоператора по поставке нефтепродуктов в сеть БРСМ.

Впоследствии "Стандарт Ойл 2000" возвращает произведенное топливо "Катма Груп". Основные производимые позиции – бензин А-95 и альтернативное топливо (спиртосодержащие бензины).

Группа БРСМ — один из лидеров потребления безакцизных растворителей с высоким содержанием метанола, сырья для производства контрафактного бензина. В 2020 году группа закупила около 117 тыс. т нефтехимического сырья и компонентов моторных топлив, в том числе 2 тыс. т монометиланилина (ММА). Владелец БРСМ – Андрей Биба.