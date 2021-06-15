"Укравтодор" откажется от проектов текущего среднего ремонта дорог с 2022 года

В начале 2022 года вступает в силу ГСТУ 8747, согласно которому Службы автомобильных дорог во всех новых дорожных проектах отказываются от текущего среднего ремонта в пользу капитального.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), таким образом, устанавливается только два вида ремонтов: капитальный и текущий.

При этом отмечается, что те объекты, на которых уже начаты работы, будут заканчиваться в рамках текущего среднего ремонта.

В "Укравтодоре" отметили, что основная сеть дорог построена в советские времена, в 70-80 годы, а это 120 тыс. км дорог местного значения и около 47 тыс. км дорог государственного значения.

Отмечается, что построенные 50 лет назад автодороги не рассчитаны на современные транспортные нагрузки, а недостаточное финансирование и отсутствие ремонта привели к значительной изношенности сети.

"С 2008 года, когда изменились строительные нормы, сеть дорог не восстанавливалась массово капитальным ремонтом. Вместо него широко применялся текущий средний ремонт. Если норматив от капитального ремонта требует обязательного укрепления основания дороги, то при текущем среднем это решение остается за заказчиком", – говорится в сообщении.

К тому же, добавили в "Укравтодоре", с 2020 года был усилен контроль по объектам текущего среднего ремонта. В частности, в более 80% случаев по структуре работ он приближен к уровню капитального ремонта.