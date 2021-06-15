Львовские власти с 1 сентября повысят зарплату директорам школ до $1 тысячи

Исполнительный комитет Львовского городского совета поддержал положение о премировании руководителей заведений общего среднего образования, с сентября они будут получать зарплату в размере 27 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Если страна хочет иметь будущее, то наивысший уровень заработной платы должен быть у военных, медиков и представителей образовательной сферы. Ми, к сожалению, не можем кардинально повлиять на систему образования, так как это общегосударственная политика, но понимая важность должности руководителя , мы хотим сделать им зарплату не меньшей 27 тыс. грн", – отметил глава города Андрей Садовый.

По словам первого заместителя городского главы Андрея Москоленко, средняя зарплата директора школы составляет 10-15 тыс. грн.

"С 1 сентября повышаем уровень оплаты труда директоров школ до 27 тыс. грн, что эквивалентно $1 тыс. Это очень важный шаг, так как в этом году у нас конкурсы на 44 директоров школ", – добавил он.

На соответствующие премирования с сентября до конца текущего года предусмотрено 15 млн грн, в 2022 году понадобится 45 млн грн.