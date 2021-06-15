Нидерландская Bontrup планирует вложить 50 миллионов евро в энергопроект в Чернобыльской зоне

Нидерландская компания Bontrup планирует реализовать инвестиционный энергопроект в Чернобыльской зоне отчуждения в рамках реализации концепции "зеленого" энергетического перехода Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, на первом этапе компания планирует вложить в проект 50 млн евро с перспективой увеличения уровня инвестиций до 1,5 млрд евро.

Кроме того, по оценкам Bontrup, реализация проекта позволит обеспечить рабочими местами 10 тыс. домохозяйств.

Отмечается, что первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко посчитал предложенное направление перспективным и подчеркнул готовность государства способствовать инвесторам, обеспечивая равные конкурентные условия для всех.

Согласно информации на ее сайте, компания Bontrup была создана Францем Бонтрупом более 50 лет назад и специализируется на бизнесе в области сырья, логистики и сельского хозяйства.

В частности, в Украине ей принадлежит "Голландская аграрная компания" (Bontrup Ukraine), которая обрабатывает земельные участки в Глуховском и Шосткинском районах Сумской области общей площадью 22 тыс. га, а также занимается разведением молочного скота.