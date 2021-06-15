Одесские порты могут быть приватизированы компаниями из Турции, ОАЭ, стран Балтии, – юрист Леменов

Порты Одесской области должны быть выставлены на аукционы Фондом госимущества к концу 2021 года. На порты Усть-Дунайск и Белгород-Днестровск претендуют компании из Украины, Турции, ОАЭ, стран Балтии.

Об этом в колонке для Экономправды сообщил юрист Александр Леменов.

Фонд госимущества занимается консолидацией активов портов, после чего начнется инвентаризация, маркетинговые мероприятия, определение приватизационных условий и будет объявлен аукцион.

"Как следствие, Фонд будет пытаться сделать каждый малый порт отдельной бизнес-единицей. Логика в том, что передавая порты на приватизацию надо отдельно консолидировать их активы. Проблема заключалась в том, что имущественные комплексы этих объектов были разделены между Министерством инфраструктуры и Администрацией морских портов Украины (АМПУ). Как следствие, чтобы приватизировать целостные имущественные комплексы малых портов, надо было передать большую часть имущества из АМПУ на порты и наоборот. Служащие Фонда госимущества занимались соответствующими процессами три последних месяца. Сейчас работа почти закончена", – отмечает Леменов.

Балансовая стоимость порта Усть-Дунайск составляет 40 млн грн, порта Белгород-Днестровск – 178 млн грн. Не исключено, что кредитные средства инвесторам для приобретения и будущей приватизации портов предоставит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

"Прогнозируемо, что среди потенциальных инвесторов, в первую очередь, рассматривают украинский бизнес. Кроме того, в Фонде называют компании из Турции, ОАЭ, а также стран Балтии. Более того, под такое приобретение ЕБРР возможно даже предоставит кредиты. И не только под приобретение, но и под дальнейшее инвестирование. Ключевым фактором, который будет влиять на решение европейских банкиров, станут – прозрачность структур, которые приватизируют малые порты, а также транспарентность самого процесса передачи государственного имущества в руки инвесторов", – отмечает Леменов.

Пропускная способность порта Усть-Дунайск составляет 4 млн тонн в год, порта Белгород-Днестровский – 1,7 млн тонн.