"Укрзализныця" купит пассажирские вагоны на 3 миллиарда без конкурентных торгов (обновлено)
АО "Укрзализныця" закупит у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) 100 новых пассажирских вагонов общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"3 млрд грн пойдут на обновление движимого состава для пассажирских перевозок. Вчера (14 июня, – ред.) состоялось заседание тендерного комитета, объявлено на платформе Prozorro намерение заключить договор с Крюковским вагоностроительным заводом, который успешно прошел все квалификационные процедуры", – отметил Юрик.
Он добавил, что на данный момент стартовали 10 дней, в течение которых участники могут обжаловать заключение договора, однако этого не ожидается.
По его словам, первая партия из ста пассажирских вагонов в рамках обновления пассажирского движимого состава "Укрзализныци" должна поступить до конца года.
Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн, передает Интерфакс-Украина. При этом ожидаемая стоимость закупки составляла 3,044 млрд грн, в итоге "Укрзализныця" смогла сэкономить всего около 2 млн грн или меньше 0,1% стартовой цены..
"В ходе тендера произошла дисквалификация участников, остался только один. Поэтому, в соответствии с нормами украинского законодательства, тендер должен был быть отменен, и мы перешли к переговорной процедуре. Сейчас мы надеемся подписать договор до конца июля", – пояснил Юрик.
Он напомнил, что средства на закупку пассажирских вагонов уже аккумулированы в специальном фонде государственного бюджета.
Закупка предусматривала четыре лота, включавших такие позиции: 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле, 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле.
Тендер на закупку вагонов был объявлен в феврале, компания пригласила к участию 8 компаний. Однако, отмечается, что только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась.
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в этой же статье можно прочитать что КВЗ удивляется тому, что эта воровская структура ЗАВЫШАЕТ цену вагонов более чем в 1,5 раза
в системе ProZorro ожидаемая по расчетам УЗ стоимость одного пассажирского купейного вагона составила 28 млн 043 тыс 640 грн.
Это 2018 год.
В 2017 году Укрзализныця объявила тендер на закупку 38 пассажирских вагонов общей ожидаемой стоимостью 875, 52 млн грн с НДС. Цена одного вагона предусмотрена на уровне 23,04 млн. грн с НДС. Да, указанная цена была на 21% выше рыночной стоимости пассажирского вагона в 2016 году, но заметим, что по официальным данным Минфина индекс цен производителей в 2016 году составлял 135,8%. А это более чем в 1,5 раза выше, чем рост цен на пассажирские вагоны. Поэтому непонятно, по каким формулам Укрзализныця посчитала стоимость крюковского вагона в 2017 году - 1,07 млн. долл. США.
за тот же 2018 год предложение продавца: вагон стоит 500+ тысяч долларов (согласно предъявленным требованиям) и предложение "покупателя": вагон ДОЛЖЕН СТОИТЬ миллион+ долларов - это нисколько не настораживает? это настолько "подорожало"?
всё остальное - демагогия.
http://www.kvsz.com/index.php/ru/press-sluzhba/novosti/arkhiv-novostej/item/1631-tseny-na-passazhirskie-vagony-kvsz-nizhe-rynochnykh
Уже в 2017 году цена была 865к с ндс вечно зеленых бумажек, на стандартную комплектацию.
с НДС - 627к. где еще 500к, я вас спрашиваю?
В то же время цена купейного вагона ЗАО «Тверской вагоностроительный завод» составляла 685 тыс. долларов США без НДС (21,86 млн. грн. с НДС при курсе НБУ 26,59 грн. за 1 долл. США), а ПАО «КВСЗ» - 721,9 тыс. долларов без НДС (23,03 млн. грн. с НДС, при курсе НБУ 26,59 грн. за 1 долл. США).
По результатам проведенного тендера ПАО «КВСЗ» было признано победителем. Цена купейного пассажирского вагона в базовой комплектации (тележки люлечной конструкции с колодочным тормозом, стандартный интерьер, системы кондиционирования, отопления и экологически чистые вакуумные туалеты и т.п.) составила 16 млн 959 тыс. 990 грн с НДС (523 тыс. долл. без НДС, при курсе НБУ 27 грн за 1 долл. США)
это значит что тендер состоялся, победитель определился, цена озвучена: 523 тысячи долларов за конкретный вагон с конкретной указанной комплектацией.
В 2017 году Укрзализныця объявила тендер на закупку 38 пассажирских вагонов общей ожидаемой стоимостью 875, 52 млн грн с НДС. Цена одного вагона предусмотрена на уровне 23,04 млн. грн с НДС. Да, указанная цена была на 21% выше рыночной стоимости пассажирского вагона в 2016 году, но заметим, что по официальным данным Минфина индекс цен производителей в 2016 году составлял 135,8%
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В то же время цена купейного вагона ЗАО «Тверской вагоностроительный завод» составляла 685 тыс. долларов США без НДС (21,86 млн. грн. с НДС при курсе НБУ 26,59 грн. за 1 долл. США), а ПАО «КВСЗ» - 721,9 тыс. долларов без НДС (23,03 млн. грн. с НДС, при курсе НБУ 26,59 грн. за 1 долл. США).
В 2017 году вагон уже стоил 852к$
указанная цена была на 21% выше рыночной стоимости пассажирского вагона в 2016 году, но заметим, что по официальным данным Минфина индекс цен производителей в 2016 году составлял 135,8%. А это более чем в 1,5 раза выше, чем рост цен на пассажирские вагоны.
То что цена в 2021 году около 1 млн, вполне нормально, учитывая что в 2017 уже была 852к
Кузова вагонов изготовлены из нержавеющей стали.