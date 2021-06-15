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"Укрзализныця" купит пассажирские вагоны на 3 миллиарда без конкурентных торгов (обновлено)

АО "Укрзализныця" закупит у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) 100 новых пассажирских вагонов общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"3 млрд грн пойдут на обновление движимого состава для пассажирских перевозок. Вчера (14 июня, – ред.) состоялось заседание тендерного комитета, объявлено на платформе Prozorro намерение заключить договор с Крюковским вагоностроительным заводом, который успешно прошел все квалификационные процедуры", – отметил Юрик.

Он добавил, что на данный момент стартовали 10 дней, в течение которых участники могут обжаловать заключение договора, однако этого не ожидается.

По его словам, первая партия из ста пассажирских вагонов в рамках обновления пассажирского движимого состава "Укрзализныци" должна поступить до конца года.

Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн, передает Интерфакс-Украина. При этом ожидаемая стоимость закупки составляла 3,044 млрд грн, в итоге "Укрзализныця" смогла сэкономить всего около 2 млн грн или меньше 0,1% стартовой цены..

"В ходе тендера произошла дисквалификация участников, остался только один. Поэтому, в соответствии с нормами украинского законодательства, тендер должен был быть отменен, и мы перешли к переговорной процедуре. Сейчас мы надеемся подписать договор до конца июля", – пояснил Юрик.

Он напомнил, что средства на закупку пассажирских вагонов уже аккумулированы в специальном фонде государственного бюджета.

Закупка предусматривала четыре лота, включавших такие позиции: 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле, 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле.

Тендер на закупку вагонов был объявлен в феврале, компания пригласила к участию 8 компаний. Однако, отмечается, что только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась.

Автор: 

Джерело:  "Укрзализныця"
Укрзалізниця (4761) вагони (659) Крюківський вагонобудівний завод (142)


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Топ коментарі
+2
Лишь бы не получилось так как было с АН, когда зелупа заказал постройку самолетов, а денег предприятию не перечислили. Мол мучайтесь как хотите с кредиторами и зарплату платите как хотите.
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15.06.2021 18:40
+1
Ну какие могут быть торги? Беня сильно поиздержался, пока пристроил своего шута-идиота бубочку на наивысший пост. Вот денежки отобьет, вот тогда и конкурсы всякие будут.
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15.06.2021 18:19
+1
новые http://www.kvsz.com/index.php/ru/press-sluzhba/novosti/arkhiv-novostej/item/1631-tseny-na-passazhirskie-vagony-kvsz-nizhe-rynochnykh $523000 с вакуумными туалетами и кондиционерами. цена 2018 года (не думаю, что спустя 3 года сильно дороже). ну допустим, в 2021 году будет стоить 600.000, ок - выходит 1.6 миллиарда. куда еще 1.4 миллиарда пойдет - догадайтесь.

в этой же статье можно прочитать что КВЗ удивляется тому, что эта воровская структура ЗАВЫШАЕТ цену вагонов более чем в 1,5 раза
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16.06.2021 01:42
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Ну какие могут быть торги? Беня сильно поиздержался, пока пристроил своего шута-идиота бубочку на наивысший пост. Вот денежки отобьет, вот тогда и конкурсы всякие будут.
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15.06.2021 18:19 Відповісти
Корюківські вагони файні, те що не імпортні вже плюс, а от ціну суспільство повинно знати
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15.06.2021 18:22 Відповісти
новые http://www.kvsz.com/index.php/ru/press-sluzhba/novosti/arkhiv-novostej/item/1631-tseny-na-passazhirskie-vagony-kvsz-nizhe-rynochnykh $523000 с вакуумными туалетами и кондиционерами. цена 2018 года (не думаю, что спустя 3 года сильно дороже). ну допустим, в 2021 году будет стоить 600.000, ок - выходит 1.6 миллиарда. куда еще 1.4 миллиарда пойдет - догадайтесь.

в этой же статье можно прочитать что КВЗ удивляется тому, что эта воровская структура ЗАВЫШАЕТ цену вагонов более чем в 1,5 раза
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16.06.2021 01:42 Відповісти
https://biz.liga.net/all/transport/opinion/zavyshaet-li-kvsz-tseny-na-vagony-otvet-ukrzaliznitsi

в системе ProZorro ожидаемая по расчетам УЗ стоимость одного пассажирского купейного вагона составила 28 млн 043 тыс 640 грн.

Это 2018 год.
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16.06.2021 09:53 Відповісти
а если вы прочитаете заметку по ссылке выше, то увидите слова

В 2017 году Укрзализныця объявила тендер на закупку 38 пассажирских вагонов общей ожидаемой стоимостью 875, 52 млн грн с НДС. Цена одного вагона предусмотрена на уровне 23,04 млн. грн с НДС. Да, указанная цена была на 21% выше рыночной стоимости пассажирского вагона в 2016 году, но заметим, что по официальным данным Минфина индекс цен производителей в 2016 году составлял 135,8%. А это более чем в 1,5 раза выше, чем рост цен на пассажирские вагоны. Поэтому непонятно, по каким формулам Укрзализныця посчитала стоимость крюковского вагона в 2017 году - 1,07 млн. долл. США.
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16.06.2021 14:14 Відповісти
В 2017, а я привел цитату про 2018 год, плюс если вы внимательно почитаете, в 2018 были выше требования, конкретно по тележкам, инфляция 10%, в 2018 году был скачек цен на металлы. Про 2021 вообще нечего говорить, подорожало все.
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17.06.2021 08:36 Відповісти
вы не замечаете, что цена указана в долларах? это для вас никакой разницы не делает?

за тот же 2018 год предложение продавца: вагон стоит 500+ тысяч долларов (согласно предъявленным требованиям) и предложение "покупателя": вагон ДОЛЖЕН СТОИТЬ миллион+ долларов - это нисколько не настораживает? это настолько "подорожало"?
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17.06.2021 13:37 Відповісти
Я видел цены в гривнах. Но суть не в этом, заказывают вагоны разных классов и комплектаций. Цена на контракт, усредненная. Какие то вагоны могут быть дешевле, какие то дороже. Так же с 2017года меняется комплектация и требования. Цена на сталь с 2017 года выросла в 2 раза, другие материалы еще больше. Инфляцию хотя бы усреднить по 10% в год, подорожание как минимум на 30%.
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17.06.2021 14:35 Відповісти
суть как раз в том, что укрзализныця - глубоко коррумпированная структура. ей предложили вагоны по 500к, а она хочет за 1кк.
всё остальное - демагогия.
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17.06.2021 14:38 Відповісти
У нас все гос структуры коррумпированы, я как бы об этом и не спорю. Просто говорить, что вагон стоит 500к, это равносильно говорить, что машина стоит 10к. Есть разные машины, так же и вагоны.

http://www.kvsz.com/index.php/ru/press-sluzhba/novosti/arkhiv-novostej/item/1631-tseny-na-passazhirskie-vagony-kvsz-nizhe-rynochnykh

Уже в 2017 году цена была 865к с ндс вечно зеленых бумажек, на стандартную комплектацию.
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17.06.2021 15:06 Відповісти
По результатам проведенного тендера ПАО «КВСЗ» было признано победителем. Цена купейного пассажирского вагона в базовой комплектации (тележки люлечной конструкции с колодочным тормозом, стандартный интерьер, системы кондиционирования, отопления и экологически чистые вакуумные туалеты и т.п.) составила 16 млн 959 тыс. 990 грн с НДС (523 тыс. долл. без НДС, при курсе НБУ 27 грн за 1 долл. США), что значительно ниже рыночных цен того периода.


с НДС - 627к. где еще 500к, я вас спрашиваю?
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17.06.2021 15:11 Відповісти
В 2017 году Укрзализныця объявила тендер на закупку 38 пассажирских вагонов общей ожидаемой стоимостью 875, 52 млн грн с НДС

В то же время цена купейного вагона ЗАО «Тверской вагоностроительный завод» составляла 685 тыс. долларов США без НДС (21,86 млн. грн. с НДС при курсе НБУ 26,59 грн. за 1 долл. США), а ПАО «КВСЗ» - 721,9 тыс. долларов без НДС (23,03 млн. грн. с НДС, при курсе НБУ 26,59 грн. за 1 долл. США).
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17.06.2021 15:52 Відповісти
господи боже мой, вы читать умеете вообще?
По результатам проведенного тендера ПАО «КВСЗ» было признано победителем. Цена купейного пассажирского вагона в базовой комплектации (тележки люлечной конструкции с колодочным тормозом, стандартный интерьер, системы кондиционирования, отопления и экологически чистые вакуумные туалеты и т.п.) составила 16 млн 959 тыс. 990 грн с НДС (523 тыс. долл. без НДС, при курсе НБУ 27 грн за 1 долл. США)
это значит что тендер состоялся, победитель определился, цена озвучена: 523 тысячи долларов за конкретный вагон с конкретной указанной комплектацией.
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17.06.2021 15:56 Відповісти
Победителем в 2016!!! году.

В 2017 году Укрзализныця объявила тендер на закупку 38 пассажирских вагонов общей ожидаемой стоимостью 875, 52 млн грн с НДС. Цена одного вагона предусмотрена на уровне 23,04 млн. грн с НДС. Да, указанная цена была на 21% выше рыночной стоимости пассажирского вагона в 2016 году, но заметим, что по официальным данным Минфина индекс цен производителей в 2016 году составлял 135,8%

..........
В то же время цена купейного вагона ЗАО «Тверской вагоностроительный завод» составляла 685 тыс. долларов США без НДС (21,86 млн. грн. с НДС при курсе НБУ 26,59 грн. за 1 долл. США), а ПАО «КВСЗ» - 721,9 тыс. долларов без НДС (23,03 млн. грн. с НДС, при курсе НБУ 26,59 грн. за 1 долл. США).
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17.06.2021 16:13 Відповісти
да какая разнциа в каком году? написано определен победитель, цена установлена. будет другой тендер - будет другая цена. не слишком отличающаяся в долларах.
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17.06.2021 16:18 Відповісти
В 2016 году вагон стоил 685к$
В 2017 году вагон уже стоил 852к$

указанная цена была на 21% выше рыночной стоимости пассажирского вагона в 2016 году, но заметим, что по официальным данным Минфина индекс цен производителей в 2016 году составлял 135,8%. А это более чем в 1,5 раза выше, чем рост цен на пассажирские вагоны.

То что цена в 2021 году около 1 млн, вполне нормально, учитывая что в 2017 уже была 852к
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17.06.2021 16:34 Відповісти
нифига. в 2016 году вагон по результатам тендера стоил 523 тысячи без ндс
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17.06.2021 16:44 Відповісти
Лишь бы не получилось так как было с АН, когда зелупа заказал постройку самолетов, а денег предприятию не перечислили. Мол мучайтесь как хотите с кредиторами и зарплату платите как хотите.
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15.06.2021 18:40 Відповісти
вы в каком классе школу бросили? 30 миллионов гривен за 1 вагон - это 1,1 миллиона долларов
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16.06.2021 01:44 Відповісти
А назви старі так і залишились -купейні,СВ....а згадки про плацкартні вагони, що не в тренді? це буде реконструкція старих вагонів, як вже і бувало. Зінженерної точки зору, різниця між корейськими вагонами та корюкіськими - металл. Корейські з нержавіючої сталі, а в нас ще немає обладнання таке робити. Вагони хотіли купити в німців -не пішло. Паровози в Франції -не пішло. Чому, та ж колія не та і габарити не ті. В американців купили тепловози-не пішло далі -нема маржі.
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16.06.2021 08:01 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%9A%D1%801

Кузова вагонов изготовлены из нержавеющей стали.
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16.06.2021 09:55 Відповісти

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