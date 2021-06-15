"Укрзализныця" купит пассажирские вагоны на 3 миллиарда без конкурентных торгов (обновлено)

АО "Укрзализныця" закупит у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) 100 новых пассажирских вагонов общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"3 млрд грн пойдут на обновление движимого состава для пассажирских перевозок. Вчера (14 июня, – ред.) состоялось заседание тендерного комитета, объявлено на платформе Prozorro намерение заключить договор с Крюковским вагоностроительным заводом, который успешно прошел все квалификационные процедуры", – отметил Юрик.

Он добавил, что на данный момент стартовали 10 дней, в течение которых участники могут обжаловать заключение договора, однако этого не ожидается.

По его словам, первая партия из ста пассажирских вагонов в рамках обновления пассажирского движимого состава "Укрзализныци" должна поступить до конца года.

Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн, передает Интерфакс-Украина. При этом ожидаемая стоимость закупки составляла 3,044 млрд грн, в итоге "Укрзализныця" смогла сэкономить всего около 2 млн грн или меньше 0,1% стартовой цены..

"В ходе тендера произошла дисквалификация участников, остался только один. Поэтому, в соответствии с нормами украинского законодательства, тендер должен был быть отменен, и мы перешли к переговорной процедуре. Сейчас мы надеемся подписать договор до конца июля", – пояснил Юрик.

Он напомнил, что средства на закупку пассажирских вагонов уже аккумулированы в специальном фонде государственного бюджета.

Закупка предусматривала четыре лота, включавших такие позиции: 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле, 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле.

Тендер на закупку вагонов был объявлен в феврале, компания пригласила к участию 8 компаний. Однако, отмечается, что только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась.