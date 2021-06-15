ОО "Развитие IT-образования" присоединилось к инициативе "Пакт ради молодежи", которая проходит под патронатом UNFPA

Общественное объединение "Развитие IT-образования" и Общественная организация Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности" подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках инициативы "Пакт ради молодежи – 2025" при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA). Цель сотрудничества – развитие навыков молодежи и повышение ее способности к трудоустройству.

Об этом сообщает пресс-служба ОО "Развитие IT-образования".

"Для нашего общественного объединения синергия с инициативой "Пакт ради молодежи" является важным шагом по пути к повышению уровня образования в Украине и снижению оттока кадров за границу. Мы берем лучшие практики, которые успешно реализованы уже во многих странах и внедряем их для учащихся и студенческой молодежи в Украине. Как выпускник ФИВТ КПИ и представитель бизнеса, я вижу большой потенциал в многостороннем партнерстве между учебными заведениями, молодежью, бизнесом и международными партнерами", - отметил соучредитель ОО "Развитие IT-образования" Анатолий Бойко, который осуществляет материальную поддержку образовательных проектов организации.

Согласно Меморандуму, стороны обязались координировать свои действия по выполнению программ неформального образования, целью которых является развитие практических навыков и занятость молодежи.

"Присоединение к такой успешной международной инициативе, говорит о большом потенциале наших проектов и их важности для развития образования в IT-отрасли Украины. Такая коллаборация ВУЗа, международных партнеров и бизнеса поможет студентам не только получить качественное образование, но и откроет возможности для профессиональной реализации благодаря программам стажировки", - подытожил участник ОО и глава представительства компании Cisco в Украине Сергей Мартынчук.

Кроме этого, в рамках сотрудничества, ОО "Развитие IT-образования" и Факультет информатики и вычислительной техники КПИ объединили усилия для создания учебной экосистемы, на базе которой будут проведены несколько учебных программ, предусмотренных Меморандумом.

В частности, программы "Skills Lab: успешная карьера" и "Skills Lab: собственное дело", которые нацелены на помощь молодежи с определением своих карьерных предпочтений, и приобретения навыков, необходимых для получения работы и/или основания собственного дела. Также предусмотрена активна менторская поддержка от бизнеса для молодежи.

"Программы "Skills Lab: успешная карьера" и "Собственное дело" активно внедряются Центром "Развитие КСО" при поддержке Фонда ООН в области народонаселения и Министерством молодежи и спорта Украины с 2018 года. Мы уже знаем, что этот формат эффективно работает и действительно помогает молодым людям разобраться с основными этапами развития карьеры, обрести важные навыки, в которых нуждаются все современные работодатели, и понять какие знания и компетенции им понадобятся для создания собственного бизнеса. Для нас важно сделать эти программы доступными для молодежи по всей стране, поэтому мы рады приветствовать ОО "Развитие IT-образования" в качестве партнера "Пакта ради молодежи – 2025" и готовы реализовывать совместные проекты для развития навыков молодежи и повышение ее способности к трудоустройству", - подчеркнула Ия Савченко, координатор молодежных программ Центра "Развитие КСО".

Напомним, что инициатива "Пакт ради молодежи-2020" возникла с целью объединить усилия компаний, государства и образования для решения проблем трудоустройства молодых людей в Украине.

За четыре года существования инициативы Пакт подписали 146 работодателей, среди которых 70 активно внедряют программы трудоустройства молодежи.

В марте 2020 CSR Ukraine, Центр "Развитие КСО" совместно с UNFPA и Министерством культуры, молодежи и спорта Украины провели первый вступительный вебинар для 33 региональных партнеров "Пакта ради молодежи – 2020".

Онлайн встреча для региональных партнеров инициативы "Пакт ради молодежи-2025", в которой приняло участие 40 новых региональных партнеров, состоялась в мае 2021 года. Подробнее о Пакте можно прочитать тут.

Общественное объединение "Развитие IT-образования" создано в апреле 2021 года. Главная цель организации – устойчивое развитие IT-образования в Украине через создание лучших условий для получения высококачественной и практического образования в Украине, эффективной модели взаимодействия преподавателей, студентов и бизнеса, внедрения инновационной модели развития университетов и их подразделений, а также уменьшение оттока талантливых студентов по границу.