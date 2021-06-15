"Нафтогаз" готов начать новый арбитраж против "Газпрома" ради поставок газа из Азии, – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" готов подать иск против российского "Газпрома" в международный арбитраж из-за блокирования транзита газа из Центральной Азии.

Об этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в интервью Financial Times, передает НВ Бизнес.

"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Газ из Центральной Азии сам по себе может заполнить всю украинскую газотранспортную систему", – подчеркнул Витренко.

Он напомнил, что "Газпром" блокирует это направление 15 лет.

По словам Витренко, сейчас "Нафтогаз" готовит официальные запросы на получение разрешения на транспортировку газа по трубопроводам "Газпрома" и этот процесс может занять несколько месяцев.

В случае, если "Газпром" откажется предоставлять такое разрешение, следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и арбитраж, заверил Витренко.

При этом глава "Нафтогаза" допустил, что подобное разбирательство может длиться годы.

Витренко отметил, что компания готова бороться за поставки менее дорогого среднеазиатского газа (в основном из Туркменистана) для внутренних нужд Украины и транзита в Европу, даже если "Северный поток-2" все же будет остановлен.

Как сообщалось, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Напомним, Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.