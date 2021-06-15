СБУ потратит 130 миллионов за оборудование для слежки по номеру телефона
Служба безопасности Украины 10 июня заключила два соглашения с ООО "Инсайд Солюшнс" о закупке оборудования и программного обеспечения на общую сумму 129,47 млн грн.
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям договора, до 10 сентября для СБУ поставят два специальных аппаратно-программных продукта:
- система Enigma OSINT разработки компании Ultra Information Solutions Ltd (Израиль) за 104,43 млн грн. Судя по названию, она предназначена для разведки из открытых источников.
- система GeoMatrix solution разработки компании Rayzone Group Ltd (Израиль) за 25,04 млн грн. По данным сайта разработчика, система позволяет тайно находить абонентов GSM/UMTS/3G/4G (LTE) практически по всему миру в режиме реального времени.
Развернутая спецификация и программное обеспечение, согласно протоколу закупки, является информацией для служебного пользования (ДСП).
Гарантийный срок составляет один год. Аванс составит 30%, а остальные оплатят после поставки.
Как указывает заказчик, заказанный софт и оборудования необходимы для обеспечения противодействия противоправной деятельности в ущерб интересам государства в сфере информационной безопасности в условиях так называемой "гибридной войны" (российской военной и информационной агрессии).
Закупки провели по переговорной процедуре со ссылкой на отсутствие конкуренции по техническим причинам. Рабочая группа СБУ изучила рынок и выяснила, что вышеупомянутые системы включают уникальный многофункциональный софт, которого нет на рынке IT-разработчиков резидентов и интеграторов. По словам заказчика, "Инсайд Солюшнс" имеет опыт реализации проектов в области системной интеграции и защиты информации и является авторизованным эксклюзивным поставщиком Ultra Information Solutions и Rayzone Group в Украине.
Столичной "Инсайд Солюшнс" с уставным капиталом 1 тыс. грн владеет и управляет киевлянин Игорь Галицкий. Он также является учредителем ООО "Росток-Принт" вместе с Игорем Масолом и ООО "Предприятие "Росток-Спаркс" ЛТД" вместе с Валентином Сологубом, Ларисой Гостищево, Дмитрием Байтлером и ООО "КУА "Овамо Кэпитал" Анатолия Дубинского.
Игорь Масол является сыном покойного бывшего премьер-министра Виталия Масола и основным акционером ЧАО "Компания Росток", которое производит счетчики, электрооборудоание и тому подобное.
С 2019 года "Инсайд Солюшнс" получила подрядов на 249,88 млн грн у СБУ, Пенсионного фонда, Госспецсвязи и ДочП "Нефтегазбезопасность" АО "НАК "Нафтогаз Украины".
Ранее, сразу после создания в 2018 году она называлась "Компания Патентная студия Рудого". Ее тогдашний основатель Тарас Рудый занимается регистрацией торговых марок.
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