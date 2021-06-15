СБУ потратит 130 миллионов за оборудование для слежки по номеру телефона

Служба безопасности Украины 10 июня заключила два соглашения с ООО "Инсайд Солюшнс" о закупке оборудования и программного обеспечения на общую сумму 129,47 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 10 сентября для СБУ поставят два специальных аппаратно-программных продукта:

система Enigma OSINT разработки компании Ultra Information Solutions Ltd (Израиль) за 104,43 млн грн. Судя по названию, она предназначена для разведки из открытых источников.

система GeoMatrix solution разработки компании Rayzone Group Ltd (Израиль) за 25,04 млн грн. По данным сайта разработчика, система позволяет тайно находить абонентов GSM/UMTS/3G/4G (LTE) практически по всему миру в режиме реального времени.

Развернутая спецификация и программное обеспечение, согласно протоколу закупки, является информацией для служебного пользования (ДСП).

Гарантийный срок составляет один год. Аванс составит 30%, а остальные оплатят после поставки.

Как указывает заказчик, заказанный софт и оборудования необходимы для обеспечения противодействия противоправной деятельности в ущерб интересам государства в сфере информационной безопасности в условиях так называемой "гибридной войны" (российской военной и информационной агрессии).

Закупки провели по переговорной процедуре со ссылкой на отсутствие конкуренции по техническим причинам. Рабочая группа СБУ изучила рынок и выяснила, что вышеупомянутые системы включают уникальный многофункциональный софт, которого нет на рынке IT-разработчиков резидентов и интеграторов. По словам заказчика, "Инсайд Солюшнс" имеет опыт реализации проектов в области системной интеграции и защиты информации и является авторизованным эксклюзивным поставщиком Ultra Information Solutions и Rayzone Group в Украине.

Столичной "Инсайд Солюшнс" с уставным капиталом 1 тыс. грн владеет и управляет киевлянин Игорь Галицкий. Он также является учредителем ООО "Росток-Принт" вместе с Игорем Масолом и ООО "Предприятие "Росток-Спаркс" ЛТД" вместе с Валентином Сологубом, Ларисой Гостищево, Дмитрием Байтлером и ООО "КУА "Овамо Кэпитал" Анатолия Дубинского.

Игорь Масол является сыном покойного бывшего премьер-министра Виталия Масола и основным акционером ЧАО "Компания Росток", которое производит счетчики, электрооборудоание и тому подобное.

С 2019 года "Инсайд Солюшнс" получила подрядов на 249,88 млн грн у СБУ, Пенсионного фонда, Госспецсвязи и ДочП "Нефтегазбезопасность" АО "НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее, сразу после создания в 2018 году она называлась "Компания Патентная студия Рудого". Ее тогдашний основатель Тарас Рудый занимается регистрацией торговых марок.