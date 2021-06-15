США и Евросоюз урегулировали многолетний торговый спор о субсидиях для Boeing и Airbus

США и Европейский Союз достигли согласия в споре вокруг государственной помощи авиастроительным концернам Boeing и Airbus, который длился 17 лет.

Об этом во вторник, 15 июня, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом, передает Deutsche Welle.

"Сегодня, достигнув соглашения по Boeing и Airbus, мы сделали важный шаг к решению самого продолжительного торгового спора в истории ВТО", – отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, это решение открывает новую главу в отношениях между ЕС и США.

Глава Еврокомиссии уточнила, что обе стороны спора на пять лет отказались от применения взаимных пошлин на общую сумму $11,5 млрд.

Напомним, что ЕС и США обвиняли друг друга в несправедливой государственной поддержке авиастроительных концернов и наложили взаимные многомиллиардные пошлины.

В 2019 году ВТО позволила США наложить штрафные пошлины на европейские товары объемом $7,5 млрд. Годом позже ЕС получил разрешение наложить штрафные пошлины на американский импорт стоимостью $4 млрд. В марте 2021 года стороны согласились приостановить действие пошлин на четыре месяца.

По данным агентства Bloomberg, Вашингтон и Брюссель решили заключить тарифное перемирие в связи с деятельностью набирающей силу Китайской корпорацией коммерческой авиации (Comac). США и Европа опасаются, что к концу десятилетия компания из КНР сможет стать полноценным конкурентом Boeing и Airbus и потеснить их на рынке гражданских самолетов, отмечает РБК.



Спор между США и ЕС из-за авиапроизводителей начался в 2004 году. Вашингтон обвинил Брюссель в незаконном государственном субсидировании Airbus. Евросоюз выступил с аналогичными взаимными обвинениями в адрес американской компании Boeing.



В 2012 году ВТО решила, что субсидии американского правительства на $5,3 млрд были незаконными, на эти деньги Boeing разработала проект лайнера 787, что причинило ущерб Airbus. В 2018 году ВТО признала, что ЕС также давал незаконные субсидии Airbus на $20 млрд. Организация таким образом признала, что обе стороны нарушали законодательство о конкуренции, предоставляя своим авиапроизводителям преференции для лидерства на рынке.





