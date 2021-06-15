Данилов назвал провокацией планы открыть новую сеть российских супермаркетов в Украине

Работа российской сети супермаркетов в Украине невозможна, а информация о выходе на украинский рынок сети Mere не может соответствовать действительности.

Об этом заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Liga.net.

Он подчеркнул, что если власти на местах будут предоставлять преференции российскому бизнесу, то к ним "быстро будут применены меры".

"Как это вообще возможно. Это чисто провокационные вещи. Если не дай бог какая-либо городская власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены меры, потому что без их разрешения этого сделать нельзя", – заявил Данилов.

Ранее стало известно, что до конца июня сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко отмечал, что сеть также планирует открыть до конца года 40 магазинов в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года в Украине открылся первый магазин Mere в Николаеве в составе торгового центра "Амстор". Однако магазин проработал недолго и закрылся.

Отмечается, что выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО "Альянстрейдсервис", зарегистрированное 18 июля 2019 г. Бенефициаром компании указано общество с ограниченной ответственностью "НСКТрейд", зарегистрированное в Минске. Конечным бенефициаром указан основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер.

Уже несколько лет "Светофор" развивается за пределами России под брендом Mere.