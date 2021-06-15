Расходы на борьбу с коронавирусом в текущем году достигли 20 миллиардов, – Минфин

По итогам января-мая 2021 года расходы на борьбу с COVID-19 за счет государственного и местного бюджетов составили 19,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства финансов.

В том числе на оплату учреждениям здравоохранения за предоставленные услуги по стационарной медицинской помощи и вакцинации населения в рамках программы медицинских гарантий было направлено 8,3 млрд грн.

На закупку вакцин от COVID-19 потратили 6,7 млрд грн, на приобретение других товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) – 1,4 млрд грн, в том числе 1 млрд грн средств местных бюджетов. Еще 400 млн грн составила субвенция на обеспечение больниц кислородом.

Кроме того, на социальную поддержку населения в условиях карантина было израсходовано 1,6 млрд грн, на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ("больничных") – 0,4 млрд грн, на выплату пособия по безработице – 0,7 млрд грн.

Минфин напоминает, что в целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 33 млрд грн, из них 15,4 млрд грн – на оплату услуг медицинских учреждений и 10,5 млрд грн – на закупку 38 млн доз. Кроме того, ожидается получение в рамках механизма COVAX около 8 млн доз вакцин.

По состоянию на конец мая заключены договоры на поставку 32 млн доз вакцин за счет средств государственного бюджета: 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca, 10 млн доз вакцин производства Novavax, 20 млн доз вакцин производства Pfizer. Кроме того, в конце 2020 года были заключены соглашение на закупку 1,9 млн доз вакцин производства компании Sinovac Biotech (Китай).

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел 800 млн грн на доплаты сотрудникам за счет средств, предусмотренных в госбюджете для борьбы с коронавирусом. В 2020 МВД получило на доплаты 4 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID.