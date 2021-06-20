В Киеве ограничили въезд в город большегрузного транспорта в связи с жарой
В Киеве с 14:00 20 июня ограничили движение для большегрузного автотранспорта в город в связи с жарой.
Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации.
В частности, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.
Оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы осуществляет Патрульная полиция.
Джерело: КГГА
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