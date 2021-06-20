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В Киеве ограничили въезд в город большегрузного транспорта в связи с жарой

В Киеве ограничили въезд в город большегрузного транспорта в связи с жарой

В Киеве с 14:00 20 июня ограничили движение для большегрузного автотранспорта в город в связи с жарой.

Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации.

В частности, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

Оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы осуществляет Патрульная полиция.

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Джерело:  КГГА
спека (17) Київ (4678) обмеження (116)


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