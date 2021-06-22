Кабмин одобрил договоры о закупке локомотивов и автолестниц за счет французского кредита

Кабинет министров утвердил и передал на ратификацию в Верховную Раду межправительственные рамочные соглашения с Францией о поставках локомотивов и пожарных автолестниц за счет французского кредита на сумму свыше 1 млрд евро.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №667-р и №668-р от 18 июня обнародованы на официальном правительственном портале.

Распоряжениями Кабмин передал на ратификацию Верховной Радой два рамочных договора – об официальной поддержке усиления защиты населения, территорий и окружающей природной среды Украины от чрезвычайных ситуаций, а также об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализныця".

Как сообщалось, 13 мая Украина и Франция подписали рамочные соглашения на поставку 130 электровозов на сумму до 900 млн евро и 370 автолестниц за 300 млн евро. 85% суммы договоров составят кредитные средства. Кроме того, Франция предоставит заем на 140 млн евро на модернизацию систем водоснабжения в Киеве и на Луганщине.